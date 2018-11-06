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Sabahları Erken Kalkan Kadınlarda Meme Kanseri Riski Daha Düşük

İngiltere, 6 Kasım 18 : İngiltere\'de yapılan yeni bir bilimsel araştırma, sabahları erken kalkan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin, geç kalkanlara kıyasla daha az olduğunu ortaya koydu.

Sabahları Erken Kalkan Kadınlarda Meme Kanseri Riski Daha Düşük

İngiltere, 6 Kasım 18 : İngiltere\'de yapılan yeni bir bilimsel araştırma, sabahları erken kalkan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin, geç kalkanlara kıyasla daha az olduğunu ortaya koydu.

06 Kasım 2018 Salı 10:25
Sabahları Erken Kalkan Kadınlarda Meme Kanseri Riski Daha Düşük
İngiltere, 6 Kasım 18 : İngiltere\'de yapılan yeni bir bilimsel araştırma, sabahları erken kalkan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin, geç kalkanlara kıyasla daha az olduğunu ortaya koydu.
Bristol Üniversitesi\'den uzmanlar tarafından yürütülen ve henüz bir bilimsel dergide yayımlanmayan araştırmanın sonuçları, Glasgow kentinde düzenlenecek Ulusal Kanser Araştırmaları Enstitüsü Konsferansı\'nda paylaşılacak.
Uzmanlar, araştırmaları kapsamında İngiltere Biobankası ve Uluslararası Meme Kanseri Birliği Konsorsiyumu bünyesindeki, 400 bine kadının genetik bilgileri inceledi.
Sonuçlar, genetik olarak vücutları erken kalkmaya programlı kadınların, geç yatmaya programlı kadınlara kıyasla meme kanserine yakalanma riskinin daha az olduğunu ortaya koydu.
Uzmanlar, ortaya çıkan sonucun nedenininse henüz belirlenemediğinin altını çiziyor.
Bristol Üniversitesi\'ndeki araştırmacılardan biri olan Dr. Rebecca Richmond BBC\'ye yaptığı açıklamada, bu konuda kadınlara tavsiye vermek için henüz çok erken olduğunu söyledi.
Richmond, "Akşamcı bir insanı sabahçı bir insandan daha fazla risk altına sokan şeyin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu ilişkiyi çözmemiz gerekiyor" dedi.
Daha önce yapılan bilimsel araştırmalar, gece vardiyasında çalışmanın kanser riskini artırdığını ortaya koymuştu.
(BBC/RÇ/ÖK)

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