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Sabah Saatlerinde Otellerine Dönen İngiliz Kadınların Videoya Alındığı Facebook Sayfası, Büyük Tepki Çekiyor

Sabah Saatlerinde Otellerine Dönen İngiliz Kadınların Videoya Alındığı Facebook Sayfası, Büyük Tepki Çekiyor

21 Temmuz 2018 Cumartesi 22:04
Sabah Saatlerinde Otellerine Dönen İngiliz Kadınların Videoya Alındığı Facebook Sayfası, Büyük Tepki Çekiyor

Sabah Saatlerinde Otellerine Dönen İngiliz Kadınların Videoya Alındığı Facebook Sayfası, Büyük Tepki Çekiyor

İngilizlerin gözde tatil beldesi Magaluf'ta, sabah saatlerinde otellerine dönen kadınları teşhir etmek amacıyla kayda alan bir grubun açtığı Facebook sayfası, hem büyük ilgi çekti hem de tepki gördü.

İspanya'nın Majorca Adası'nda bulunan tatil beldesi Magaluf, sabaha kadar süren çılgın eğlenceleri ile bilinen bir yer. Partilerin eksik olmadığı Magaluf'ta gün, sabahın ilk ışıklarıyla sona eriyor.

SABAHIN İLK SAATLERİNDE SOKAĞA ÇIKIP KAYDA ALIYORLAR

Facebook'ta açılan bir grup, yarı çıplak halde sabah saatlerinde otellerine dönen İngiliz kadınları kameraya alarak takipçileri ile paylaşıyor. Kadınları aşağılayarak, adına "utanç yürüyüşü" dedikleri anı kayda alan erkekler, bu sayede sosyal medyada pek çok takipçi toplamış olsalar da bu çirkin durum kamuoyunda büyük tepki ile karşılaşmış durumda.

KADINLAR KAÇIYOR

Videolarda, şık elbiseleri ile sabahın ilk saatlerinde sokakta yürüyen kadınları kameraya alan kişinin onlara laf atarak aşağılamaya çalıştığı görülürken, kadınlar da bu çirkin eğlenceye meze olmamak için oradan hızla uzaklaşmayı tercih ediyor.

UTANÇ YÜRÜYÜŞÜ NEDİR?

Walk of Shame (Utanç Yürüyüşü) kavramı, Urban Dictionary'de, "Bir önceki akşamla aynı kıyafetlerle giyinmiş şekilde, plansız ve sıradan bir cinsel ilişkşiden bir sonraki sabah eve dönme" olarak tanımlanıyor.

"Magaluf'ta olan olan Magaluf'ta kalır" sözünün artık tarih olduğunu söyleyen tatilciler ise insanların bu şekilde teşhir edilmesinden oldukça şikayetçi.

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