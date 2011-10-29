Saatler Bir Saat Geri Alınıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının önerisi ile Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı olarak yapılan ileri veya geri saat uygulamasına her yılın Mart ve Ekim ayının son Pazar günü başlanıyor.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla gerçekleştirilen ve 28 Mart Pazartesi günü saat 03.00'te tüm yurtta saatlerin bir saat ileriye alınmasıyla başlayan ileri saat uygulaması, 30 Ekim tarihinde saat 04.00'te (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) saatlerin bir saat geri alınması ile sona erecek.

Yaz saati uygulamasıyla, her yıl, "orta ölçekli" bir hidroelektrik santralinin yıllık üretimi kadar tasarruf sağlanıyor. İleri saat uygulamasıyla işe erken başlamak ve çıkmak, aydınlatma, ısıtma, soğutma açısından önem taşıyor. Enerji Bakanlığı'nın hesaplarına göre, yaz saati uygulamasıyla yıllık 500-600 milyon kilovat saat (kWh) tasarruf sağlanıyor.