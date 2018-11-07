

Ankara, 7 Kasım 18 : İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, geçen ay İspanya\'da bir havalimanındaki ofisinde yerde uyurken fotoğrafları çekilen 6 kabin görevlisinin işten çıkarıldığını duyurdu.

BBC\'nin haberine göre, Ryanair\'den bir yetkili, fotoğrafın "mizansen" olduğunu ve fotoğraftaki kabin görevlilerinin, görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle işlerine son verildiğini bildirdi.

Şirket, medyada haberler çıkmasına yol açan fotoğrafın itibarlarına zarar verdiğini ve "telafisi mümkün olmayan bir hasara neden olduğunu" kaydetti.

Havayolu şirketi, fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine "hiçbir kabin görevlisinin yerde uyumadığını" belirterek, "Kabin ekibi, VIP salonuna geçmeden önce kabin odasında kısa bir zaman geçirdi ve ertesi gün Porto\'ya gitti." açıklamasında bulundu.

Portekiz\'de havayolu çalışanları sendikası SNPVAC ise karara tepki göstererek, kabin ekibinin 01.30-06.00 saatleri arasında, "minimum düzeyde dinlenme olanakları bulunan" bir odada bekletildiğini ileri sürdü.

Ekibin, saat 06.00\'da VIP salonuna alındığını doğrulayan SNPVAC, kabin ekibinin bekletildiği odada yalnızca sekiz kişilik oturacak yer olduğu bilgisini paylaştı.

20 kabin görevlisi, 14 Ekim\'de, Portekiz\'in Porto şehrine gidecek uçağın rotasının değişmesi üzerine Malaga Havalimanı\'nda beklemek zorunda kalmıştı.

Ryanair, ilk olarak Twitter\'da paylaşılan fotoğrafla, personeline yeterli konaklama imkanı sağlamamakla eleştirilmişti.

Ryanair\'in geçen ay, Barselona-Londra uçuşunda beyaz bir adamın, yanına oturan yaşlı siyahi kadına hakaret etmesi ve ırkçı ifadeler kullanmasına rağmen uçaktan atılmaması tepki çekmişti.

(AA/ÖZ/YIL)

