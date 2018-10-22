banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94682
ALTIN
222.796
DOLAR
5.6803
STERLİN
7.3519
EURO
6.5153
Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığı kaldırıldı!
ÇALUDA’NIN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mutfaktan yiyecek çaldı, tutuklandı
MUTFAKTAN YİYECEK ÇALDI, TUTUKLANDI
10 bin TL’ye serbest
10 BİN TL'YE SERBEST
banner282

Ryanaır\'de Irkçılık Cezasız Kaldı

RYANAIR\'İN BARSELONA-LONDRA UÇUŞUNDA YANINA OTURMAK İSTEYEN YAŞLI SİYAHİ KADINA HAKARET EDEN ADAMIN UÇAKTAN ÇIKARILMAMASI VE SİYAHİ KADININ YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TEPKİ TOPLADI

Ryanaır\'de Irkçılık Cezasız Kaldı

RYANAIR\'İN BARSELONA-LONDRA UÇUŞUNDA YANINA OTURMAK İSTEYEN YAŞLI SİYAHİ KADINA HAKARET EDEN ADAMIN UÇAKTAN ÇIKARILMAMASI VE SİYAHİ KADININ YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TEPKİ TOPLADI

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:27
Ryanaır\'de Irkçılık Cezasız Kaldı

RYANAIR\'İN BARSELONA-LONDRA UÇUŞUNDA YANINA OTURMAK İSTEYEN YAŞLI SİYAHİ KADINA HAKARET EDEN ADAMIN UÇAKTAN ÇIKARILMAMASI VE SİYAHİ KADININ YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TEPKİ TOPLADI

Madrid, 22 Ekim 18 (.): İrlanda havayolu firması Ryanair\'in Barselona-Londra uçuşunda beyaz bir adamın, yanına oturan yaşlı siyahi kadına hakaret etmesi ve ırkçı ifadeler kullanmasına rağmen uçaktan atılmaması, hatta ırkçılık yapan adam yerine kadının koltuğunun değiştirilmesi tepki çekti.

Sosyal medyada yer alan ve Ryanair\'in Barselona-Londra uçuşunda gerçekleştiği belirtilen görüntülerde, beyaz bir adam, yanındaki koltuğa geçen siyahi yaşlı bir kadına "aptal", "çirkin inek", "çirkin siyah p." gibi ifadelerle saldırdı.

Jamaika aksanıyla İngilizce konuşmasına rağmen kadının yabancı dilde konuştuğunu savunan ırkçı adam, "Gitsin dersem gider." diyerek kadının yanında oturmamasında ısrar etti.

Yaşlı kadının kızının müdahalesine ve bazı yolcuların talebine rağmen Ryanair hostesleri, ismi açıklanmayan ırkçı adamı uçaktan atmadı, bunun yerine kadının koltuğunu değiştirmeyi tercih etti. 

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ve tepkiler üzerine Ryanair\'den kısa bir açıklama yapılarak konunun İngiltere\'deki Essex polisine bildirildiği belirtildi.

BOYKOT ÇAĞRISI

İngiliz İşçi Partisinden David Lammy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer ırkçı bir adamın yaşlı bir siyahi kadını taciz etmesine ve uçakta kalmasına onay veriyorsa Ryanair\'e boykota evet." ifadesini kullandı. 63 yıl önce ABD\'de otobüste beyazlara ait bir koltuğa oturduğu için tutuklanan Rosa Parks\'ı hatırlatan Lammy, "Geriye dönmeyeceğiz." ifadesine yer verdi.

Başka bir parlamenter Karl Turner da Ryanair\'in İrlanda firması olması ve olayın da İspanya\'da gerçekleşmesine dikkat çekerek ırkçı adamın büyük bir ihtimal ceza almayacağını belirtti. Turner, hatanın burada olayı İspanyol polisine bildirmeyen ve yolcuyu uçaktan atmayan havayolu firmasında olduğunu vurguladı.

Yazar Sathnam Sanghera da "Ryanair, sahip olduğumuz en iğrenç kurumlardan biri, kullanmayın!" derken, siyahi hakları savunucularından Kelechi Okafor da "Ryanair\'in ırkçı adamı uçaktan atmayıp kadının yerini değiştirmesi tam bir rezillik." ifadesini kullandı. İngiliz oyuncu Fay Ripley de "Bir havayolu firması olarak her departmanda rezilsiniz." diyerek Ryanair\'i açgözlü olmakla suçladı.

(AA/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu yüzden hayatını kaybetti!
Bu yüzden hayatını kaybetti!
İngiliz Sinema Devi Suudi Arabistan Projesini Durdurdu
İngiliz Sinema Devi Suudi Arabistan Projesini Durdurdu
Yunanistan'da Liseliler Eğitim Bakanı'nın Makamını Bastı
Yunanistan'da Liseliler Eğitim Bakanı'nın Makamını Bastı
Meksika'da Willa Kasırgası Alarmı
Meksika'da Willa Kasırgası Alarmı
Rusya, Abd’den “nükleer Anlaşma” Açıklaması Bekliyor
Rusya, Abd’den “nükleer Anlaşma” Açıklaması Bekliyor
Etiyopyalı hastanın midesinden 120 adet çivi çıktı
Etiyopyalı hastanın midesinden 120 adet çivi çıktı
Almanya’dan Ab Ülkelerine
Almanya’dan Ab Ülkelerine "suudi Arabistan’a Silah İhracatını Durdurun" Çağrısı
Kanada'da Deprem
Kanada'da Deprem
Mark Twain Ödülü Julia Louis-dreyfus'a Verildi
Mark Twain Ödülü Julia Louis-dreyfus'a Verildi
7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar!
7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim