Ryanair pilotları greve gidecek

Almanya'daki Ryanair havayolları şirketi pilotlarının "çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi" için 10 Ağustos Cuma günü greve gideceği bildirildi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük ekonomik havayolu şirketlerinden olan İrlanda merkezli Ryanair'in pilotları için Almanya'da "çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Almanya'daki Tüm uçuşlar etkilenecek

İş bırakma eyleminin 10 Ağustos Cuma günü saat 03.01 ila Cumartesi 02.59 arasında gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, grevin Almanya'daki tüm uçuşları etkileyeceği vurgulandı.

Müzakerelerin sonuçsuz kaldığı bildirilen açıklamada, şirket yönetiminin kendi teklifini tekrarladığı hatırlatıldı.

VC, söz konusu grev girişimiyle Ryanair pilotları için çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanlara ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.

VC Başkanı Martin Locher değerlendirmesinde, şirketten ücret ve çalışma koşullarında iyileştirme talep ettiklerini belirterek, “Pilotların maaşlarında artış olmaksızın iyileştirmeler düşünülemez. Görüşmeler sırasında Ryanair bu artışları göz ardı etti. Aynı zamanda, Ryanair çözüm bulma konusunda gayret göstermedi. Olayların bu seviyeye gelmesinde sadece Ryanair sorumludur” dedi.

En büyük pilot grevi

İrlanda, İsveç ve Belçika'da cuma günü Ryanair pilotları da greve gidecek. Almanya’daki grevle birlikte söz konusu grevlerin Ryanair tarihindeki en büyük pilot grevi olması bekleniyor.

Şirket şu ana kadar 2 bin 400 Avrupa uçuşunun 146’sını iptal etti.

Geçen ay İspanya, Belçika, Portekiz ve İtalya'da kabin görevlileri greve gitmiş, şirketin 100 bin yolcuyu etkileyen 600 uçuşu iptal edilmişti.

Almanya genelinde yaklaşık 9 bin 600 üyesi bulunan VC, sivil havacılığın refah ve güvenliğine katkıda bulunmanın yanı sıra teknik işler ve sanayi işleri ile ilgili üyelerinin menfaatlerini korumayı amaçlıyor.