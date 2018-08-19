

Abu Dabi, 19 Ağustos 18 (.): ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, ABD güçlerinin ihtiyaç duyulduğu sürece Irak\'ta kalacağını söyledi.



Amerikan Alhurra televizyon kanalında yer alan habere göre, koalisyon sözcüsü Albay Ryan, Birleşik Arap Emirlikleri\'nin (BAE) başkenti Abu Dabi\'de basın toplantısı düzenledi.



Ryan, burada yaptığı açıklamada, daha önce terör örgütü DEAŞ tarafından kontrol altında olan bölgelerin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak için Irak\'ta kalacaklarını ifade ederek, "ABD güçleri gerekli olduğu sürece Irak\'ta kalacak." diye konuştu.



ABD\'li Albay, terör örgütü DEAŞ\'ın hezimetinden sonra en önemli konunun, kurtarılan bölgelerde istikrarın sağlanması olduğunu söyledi.

(AA/ŞEB)

