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Rüzgarda uçan plaj şemsiyesi kadının göğsüne saplandı

ABD'nin Maryland eyaletinde, bir kadının, rüzgarda uçan plaj şemsiyesinin göğsüne saplanması nedeniyle yaralandığı belirtildi.

Rüzgarda uçan plaj şemsiyesi kadının göğsüne saplandı

ABD'nin Maryland eyaletinde, bir kadının, rüzgarda uçan plaj şemsiyesinin göğsüne saplanması nedeniyle yaralandığı belirtildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:43
Rüzgarda uçan plaj şemsiyesi kadının göğsüne saplandı

46 yaşındaki kadının olay sırasında Ocean City'deki bir plajda sandalyede oturduğu ve helikopterle yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Pennysvanialı kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve tamamen iyileşmesinin beklendiği açıklandı.

Geçen hafta da New Jersey eyaletinde İngiltere vatandaşı bir kadının bacağına plaj şemsiyesi saplanmıştı.

Son olayda, sahipsiz bırakılan kiralık şemsiyenin uçup, kadının göğsüne saplandığı açıklandı.

ABD basınına göre, şemsiyenin çıkarılması için sapı itfaiye ekiplerince kesildi.

Geçen Pazartesi günü de, 67 yaşındaki Margaret Reynolds adlı Londralı bir kadın, New Jersey eyaletindeki Seaside Heights'ta bulunan plajda yatarken, çıkan rüzgar şemsiyenin ayak bileğine saplanmasına yol açmıştı.

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