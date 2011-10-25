Rüyasında depremi gördü.

Genç bir kız, Van depreminin ardından hayatında hiç görmediği ve Diyarbakır'da namaz kıldığı sırada gördüğü rüyasındaki evin enkazını bulmak için zorlu bir yolculukla Erciş'e geldi.



Genç kız, rüyasında gördüğü binayı bulduktan sonra yaşam umudu kalmadığı gerekçesi boş bırakılan yerde, enkazdan insan sesi geldiğini, arama kurtarma ekiplerine bildirdi ancak uzun süre inandıramadı. Arama kurtarma ekiplerini ikna ettikten sonra binada yapılan incelemede, yaşayan insanların olduğu tespit edildi. Genç kız, arama kurtarma ekibine dahil olurken, yapılan çalışmalarda 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.



Diyarbakır Üniversitesi Kuaförlük bölümünü okuyan İstanbulu Deniz Gökçenlik namaz kıldığı sırada gördüğü rüyada Erciş ilçesinde bir binanın enkazını yaşayan insanların olduğunu fark etmesi ile yolla koyularak hayatında hiç görmediği ve gitmediği Erciş yolluna koyularak, Erciş ilçesine ulaşan Gökçenlik rüyasında gördüğü binayı bulduktan sonra binada çalışma yapılan iş makineleri durdurarak binanın içerisinde hamile olan Havva Uzun, Serken Uzun isimli karı koca canlı kurtulmasını sağladı.

Erciş'e otostop yaparak ulaşan Üniversite öğrencisi Deniz Gökçenlik benim buraya geliş gayem ben Diyarbakır'da öğrenciyim aslen İstanbulluyum dün akşam Van'da çok büyük bir deprem olduğunu haber aldım. Okula gidecektim uyuyamadım, öğretmene haber verdim ben Van'a gidiyorum diye.



Van'da hiçbir tanıdığım yok hiçbir arkadaşım yok Van'a da ilk defa geliyorum. Hiçbir kuruluşa da üye değilim, buraya geldim sivil savunma ekiplerini buldum jandarma ekiplerini buldum ben gönüllüyüm ve tamamen sivilim dedim İstanbullu olduğumu ve Diyarbakır'da okuduğumu söyledim ve çalışmalara katılmak istediğimi söyledim. Tamam dediler madem gönüllüsünüz dediler bende maskemi taktım yukarıya enkaza çıkmama izin vermediler bayanım diye, buna rağmen yine yukarı çıtım ve ilk sesi ben duydum.



Aslında ben gelmeden namaz kılarken gördüm, buraya geldiğimi ve burada biri olduğunu ve canlı çıktığını namaz kılarken gördüm. O yüzden geldim, rahat değildim uyuyamadım ve ilk defa geliyorum Van'a zor geldim. Enkaz da ilk sesi ben duydum enkazda bulunan bir deliğe sivil savunma ekipleri 9 sefer gidip gelmişler ama ses gelmiyor biz buraya girdik dediler ümidi kestik dediler ama ben ısrar ettim Allah aşına girin lütfen dedim çünkü ses duydum benim yanımda birisi daha vardı. O sesi oda duydu, Sesimizi duyuyor musunuz diye birkaç kez bağırdık sonra benden sonra diğerleri de o sesi duydular. Orda ses geldiğine karar verildi ve ses dinleme cihazı konuldu aşağıya orda birilerin yaşadığına karar verildi. Bu yönden çalışmalar başladı. Yoksa oradan ümit kesilmişti, insanlık hali, şunda ses gelmeye devam ediyor.

Saat 10.00'da Diyarbakır'dan çıktım 7 saat sürüyormuş yolculuk farkında değildim, Tatvan'a kadar geldim.



Tatvan'da burada Erciş'e gelen birileri vardı. Onlarda bir ambulansa yetişmeye çalışıyorlardı. Sağolsun 2 bayanın taksisine bindim onlarda Erciş'te yaralanan birisi varmış taksi ile ambulansa yetişmeye çalışıyorlar. Buraya 2 saatte vardık. Şimdi burada çadır varmış bende çadıra gideceğim.

Buradan rüyamda canlı birinin çıktığını gördüm ya ben bir daha burayı bırakmam yemeğimi yiyeyim biraz enerji toplayayım çalışmalara devam edeceğim. dedi.



Enkaz da elinde kazma ve kürekle çalışan Deniz Gökçenlik elindeki Kuran-ı kerimi bir an olsun yanından ayırmadı. Boş vaktinde dinlendiği sırada Kuran-ı kerim okurken iş zamanında canla başla çalışarak yaralı insanlara ulaşmaya çalıştı. Deniz'in belirttiği yerde Karı koca yaralı olarak kurtarıldı.