Rusya’nın “yenilmez silahları”nda hazırlıklar tamamlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Avangard kıtalar arası hipersonik füze sisteminin geliştirilmesinin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Sanayi Kompleksi tarafından Avangard füze sisteminin geliştirilmesinin temel olarak tamamlandığı ve seri üretim aşamasına geçildiği ifade edildi.



Ayrıca nükleer başlık taşıma kabiliyeti olan Sarmat isimli kıtalararası balistik füze sisteminin fırlatma testi programının tamamlandığı ifade edildi.



Açıklamada, yeni stratejik silah sistemlerinin oluşturulmasının Rusya’nın savunma kapasitesinin arttırılması, Rusya ve müttefiklerine yönelik herhangi bir saldırıyı önleme amaçlı olduğu vurgulandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında Federal Mecliste yaptığı konuşmada, aralarındaAvangard ve Sarmat füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silahı "yenilmez" olarak nitelendirmişti.



Avangard kıtalararası füze, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmıyor, füzenin ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği savunuluyor. Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.



Sarmat kıtalararası balistik füzenin kuzey ve güney kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyetine sahip olduğu kaydediliyor. Nükleer başlık da takılabilen füzenin ağırlığı 200 ton ve menzili 11 -18 bin kilometre arasında değişiyor.



