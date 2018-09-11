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Rusya’nın En Büyük Askeri Tatbikatı Başladı

Rusya’nın En Büyük Askeri Tatbikatı Başladı

11 Eylül 2018 Salı 10:45
Rusya’nın En Büyük Askeri Tatbikatı Başladı

RUSYA’NIN DOĞU BÖLGESİNDE BAŞLAYAN VOSTOK-2018 ASKERİ TATBİKATINA 300 BİNE YAKIN ASKER KATILIYOR 

 TATBİKATTA BİNDEN FAZLA UÇAK, HELİKOPTER, İNSANSIZ HAVA ARACI, 36 BİNE YAKIN TANK VE ZIRHLI ARAÇ İLE 80’E YAKIN GEMİ GÖREV YAPIYOR

Rus ordusu, tarihinin en büyük askeri tatbikatı Vostok-2018'e başladı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın doğusundaki topraklarda ve denizlerde 17 Eylül’e kadar sürecek tatbikatı Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun komuta edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Tatbikatın temel amacı, askeri yönetim organlarının planlamadaki hazırlık seviyesinin tespiti, uzun mesafelerde birliklerin yeniden gruplandırılmasının sağlanması, kara birlikleri ile deniz birlikleri arasında etkileşimin organizasyonu, komutanların ve birliklerin hazırlık ve askeri operasyon sırasında yeteneklerinin geliştirilmesidir.” ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatın iki aşamada yapılacağı kaydedilen açıklamada, ilk aşamada belirlenen görevlerin yerine getirilmesi için askeri birliklerin ülkenin doğusuna konuşlandırılacağı, kuzey ve doğu bölgelerdeki sularda deniz kuvvetlerinin genişletileceği bildirildi.

İkinci aşamada da komutanların savunma ve saldırı konularında farklı birlikler arasındaki yönetim sorunları üzerinde çalışacağı ifade edilen açıklamada, faaliyetlerin genel olarak doğu askeri bölgesi poligonlarında gerçekleştirileceği aktarıldı.

Tatbikatta doğu ve merkez askeri bölgeleri birlikleri ile Kuzey Donanması, hava indirme birlikleri ve hava kuvvetlerinin yer alacağı hatırlatılan açıklamada, Tsugol poligonunda yapılacak tatbikata Çin ordusundan birliklerin de katılacağı bilgisi verildi. 

Açıklamada tatbikatın, 26 Nisan 1996’da Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Çin arasında sınır bölgesinde askeri alanda güvenin güçlendirilmesi hususunda yapılan anlaşmaya uygun olduğu belirtildi.

Vostok-2018'e 300 bine yakın asker, binden fazla uçak, helikopter, insansız hava aracı, 36 bine yakın tank, zırhlı ve diğer askeri teknik araçlar ile 80’e yakın gemi katılıyor. 

Vostok-2018, Sovyetler Birliği döneminde 1981'de yapılan "Zapad-81" tatbikatından bu yana Rusya'nın tarihindeki en yüksek katılımlı askeri tatbikatı olacak. 

Sovyet tarihinin en büyük askeri tatbikatlarından biri olarak bilinen ve 100 binden fazla askerin katılımıyla yapılan Zapad-81,1981'de SSCB'nin askeri birlikleri ve filolarıyla Ukrayna, Belarus, Baltık ülkeleri ve Baltık denizinde düzenlenmişti. 

 

Son Güncelleme: 11.09.2018 14:50
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