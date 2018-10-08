Rusya’dan Libya Açıklaması

LAVROV: "LİBYALILARIN KENDİ ÜLKELERİNİN GELECEĞİNİ ULUSAL BİR DİYALOG YOLUYLA BELİRLEYEBİLMELERİNE İZİN VERECEK, GENEL OLARAK KABUL EDİLEBİLİR YAKLAŞIMLAR BULMA GEREĞİNE İNANIYORUZ"



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya’da halkın kendi geleceğini ulusal bir diyalog yoluyla belirlemesi gerektiğini söyledi.

Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile düzenlediği ortak basın toplantısında Libya meselesine değindi.

Rusya’nın, Libya’daki sıkıntıların siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirten Lavrov, "Biz Libyalıların kendi ülkelerinin geleceğini ulusal bir diyalog yoluyla belirleyebilmelerine izin verecek, genel olarak kabul edilebilir yaklaşımlar bulma gereğine inanıyoruz. Bölgedeki krizin, uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkelerine uygun olarak siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesine yardımcı olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

