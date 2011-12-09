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Rusya'dan İsrail'e Uyarı

Rusya İsrail’i İran’a karşı askeri bir müdahaleye girişmemesi konusunda uyardı.

Rusya'dan İsrail'e Uyarı

Rusya İsrail’i İran’a karşı askeri bir müdahaleye girişmemesi konusunda uyardı.

09 Aralık 2011 Cuma 21:30
Rusya'dan İsrail'e Uyarı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Rassiya 24" televizyonuna verdiği röportajda, İsrail’i İran’a karşı bir askeri operasyona karşı uyararak, "Bölgede özellikle bu ölçekteki bir askeri çatışma bir felakete neden olur" diye konuştu.

Ryabkov, İran’ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılması için çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, "Biz İsrailli karşıtlarımıza Rusya’nın neden böyle bir çaba içine girdiğini anlattık. İsrail’i olası bir askeri operasyon başlatılması yönünde karar almaması için uyardık" dedi.

Bu durumun son derece ciddi olduğunu ve söz konusu bölgenin zaten bir çok çatışma nedeniyle istikrarsız hale geldiğini savunan Ryabkov, "Başka bir silahlı çatışma, özellikle bu boyuttaki bir çatışma kesinlikle felaket olur. İsrailli partnerlerimize pozisyonumuzu bu şekilde izah ettik" diye konuştu.

Ellerinde İran’ın nükleer programının askeri amaçlı olduğunu ispatlayan raporların bulunmadığını belirten Ryabkov, "İran’ın nükleer programında askeri unsura dair bir delil yok" dedi.

İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakere olasılığının tüketilmediğini savunan Ryabkov, "Müzakere potansiyeli tükenmiş değil. Rusya tüm taraflarla görüşmelerini sürdürüyor" diye konuştu.

-"ABD’nin füze kalkanı- Ryabkov bir soru üzerine ABD’nin Doğu Avrupa’da kurmayı planladığı füze kalkanına karşı gelecekte misilleme olarak ilave askeri-teknik önlem olasılığını dışlamadıklarını belirterek, "Süreci çok yakından izliyoruz. Anlaşma sağlanamaması halinde Kalingrad’da faaliyete geçirilen radar üssüne ilave askeri-teknik önlemler almayı düşünüyoruz" dedi.

Rusya’nın füze kalkanı konusunda Washington ile ABD’nin koşulları çerçevesinde bir anlaşmayı kabul edemeyeceğini söyleyen Ryabkov, "Rusya ülkemizin füze kalkanı konusundaki mantığını ABD’ye anlatacak. Bizim çıkarlarımızın da göz önünde bulundurulduğu bir anlaşma istiyoruz. Moskova füze kalkanı konusunda ülkemizin zararı anlamına gelecek ABD’nin koşulları üzerinde bir anlaşmaya varamaz " diye konuştu.

Son Güncelleme: 09.12.2011 21:30
Anahtar Kelimeler:
RusyaIranİsrailSaldırı
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