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Rusya’dan flaş vize açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kolaylaştırılması ile ilgili istişarelerin sonbaharda başlayacağını bildirdi.

Rusya’dan flaş vize açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kolaylaştırılması ile ilgili istişarelerin sonbaharda başlayacağını bildirdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:32
Rusya’dan flaş vize açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kolaylaştırılması ile ilgili istişarelerin sonbaharda başlayacağını bildirdi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında, Türk vatandaşlarının Rusya'ya seyahatlerinde vize uygulamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Rus ve Türk dışişleri bakanlarının yaptığı müzakereler sonrasında belli kategorideki Türk vatandaşları için karşılıklı seyahatlerinin kolaylaştırılması konusunda mekanizma oluşturulması hususunda anlaşıldığını hatırlatan Zaharova, “Vize konularını tartışmak için en uygun platform, konsolosluk konularında uzmanların ikili istişareleridir. Bu istişareler sonbahar için planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Bir süre önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından “Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında yapılacak kolaylaştırmalar için ortak bir istişare mekanizması kurulması konusunda Türkiye ile anlaştık. Tatil döneminin ardından uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Kısa bir süre içerisinde bu konuyla ilgili haberleri ve müjdeyi alacaksınız” demişti.

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