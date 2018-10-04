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Rusya’dan AB’ye Türkakım Teklifi

Rusya’dan AB’ye Türkakım Teklifi

04 Ekim 2018 Perşembe 06:45
Rusya’dan AB’ye Türkakım Teklifi

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:  "TÜRKAKIM DOĞALGAZ BORU HATTI SADECE RUS-TÜRK PROJESİ DEĞİL, İLGİLENEN ÜLKELER İÇİN AB’NİN KATILIMIYLA DA BİR PROJE OLABİLİR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin sadece Rus-Türk projesi değil, ilgisi olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de katılımıyla hayata geçecek bir proje olabileceğini bildirdi.

Lavrov, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin enerji konusunda AB ile Rusya'nın ilişkilerine yönelik sorularını cevaplandırdı.

AB ile Rusya'nın enerji hususunda daha önce yoğun bir iş birliği olduğunu belirten Lavrov, şu anda bu şekilde diyaloğun dondurulduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın doğalgaz taşıma sisteminin endişe verici olduğunu ve transit ülke olarak güvensizliğini ortaya koyduğu için Rus enerji firması Gazprom'un Avrupalı ortakları ile Kuzey Akım hattını kurduğunu ifade eden Lavrov, "Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının da inşaatına başlandı. Gerekli bütün izinler alındı. Ayrıca TürkAkım doğalgaz boru hattı sadece Rus-Türk projesi değil, ilgilenen ülkeler için AB’nin katılımıyla da bir proje olabilir." diye konuştu. 

Son Güncelleme: 04.10.2018 10:00
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