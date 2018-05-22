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Rusya’dan ABD ve batılı ülkelere “karşı yaptırım“ hamlesi

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasında, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarına cevap verme hakkı imkanı tanıyan yasa tasarısı kabul edildi.

Rusya’dan ABD ve batılı ülkelere “karşı yaptırım“ hamlesi

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasında, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarına cevap verme hakkı imkanı tanıyan yasa tasarısı kabul edildi.

22 Mayıs 2018 Salı 12:24
Rusya’dan ABD ve batılı ülkelere “karşı yaptırım“ hamlesi

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasında, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarına cevap verme hakkı imkanı tanıyan yasa tasarısı kabul edildi.

Parlamentonun üçüncü oturumunda kabul edilen yasa tasarısına göre hükümet, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına karşı önlemler alabilecek.

Yasayla bazı alanlarda uluslararası iş birlikleri kısıtlanabilecek veya askıya alınabilecek ayrıca mal ve ham madde ithalat veya ihracatı, özelleştirme ve devlet ihalelerine katılım yasaklanabilecek.

ABD’nin Rusya’ya yaptırım kararları alması üzerine mayıs ayında Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma’ya getirilen yasa tasarısı, genel kurula ilk sunulduğunda 16 önlem maddesi içeriyordu.

Ancak ikinci oturumda Rus şirketlerinin zarar görme ihtimaline karşı yapılan değişikliklerle bu önlemler 6’ya düşürüldü.

Tasarıya “değişen şartlara karşı Devlet Başkanı’na hızlı karar verme imkanı tanıyan” bir madde de eklendi.

Yasa tasarısı, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyinden geçtikten sonra Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla yürürlüğe girecek.

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Son Güncelleme: 22.05.2018 19:13
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