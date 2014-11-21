Rusya'da Düşen Helikopter

BEŞ KİŞİNİN BULUNDUĞU HELİKOPTERDE, RUS ENERJİ ŞİRKETİ GAZPROM'UN ESKİ BAŞ MENEJERİ ŞEBAROV'UN DA HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRTİLİYOR
Rusya'da düşen Eurocopter cinsi sivil yolcu helikopterinde, Rus enerji şirketi Gazprom'un eski baş menejeriŞebarov'un da hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Moskova'dan Kstov'a giden "Eurocopter" cinsi sivil yolcu helikopterinin Nijegorod bölgesindeki Mihalçikovo köyü yakınlarında gece düştüğü ve ilk belirlemelere göre helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Rus basınında yer alan haberlerde ise helikopterde Rus enerji şirketi Gazprom'un eski baş menejeriYevgeniyŞebarov'un da bulunduğu ileri sürüldü.
Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi, Nijegorod eyaletinde yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Helikopter enkazında arama kurtarma ekipleri ve kriminoloji uzmanları araştırma yürütüyor.