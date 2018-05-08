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Rusya’da Başbakan Medvedev oldu!

Rus Parlamentosu’nun alt kanadı Duma, Dmitriy Medvedev’in başbakanlığını onayladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başbakan adayı olarak önerdiği Medvedev için Duma’da yapılan açık oylamaya 430 milletvekili katıldı. 374 milletvekilinin desteğini alan Medvedev’e 56 milletvekili ret oyu verdi.Putin’in Birleşik Rusya Partisi ve Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin desteklediği Medvedev’e, Doğru Rusya Partisi ve Rusya Federasyonu Komünist Partisi karşı...

Rusya’da Başbakan Medvedev oldu!

Rus Parlamentosu’nun alt kanadı Duma, Dmitriy Medvedev’in başbakanlığını onayladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başbakan adayı olarak önerdiği Medvedev için Duma’da yapılan açık oylamaya 430 milletvekili katıldı. 374 milletvekilinin desteğini alan Medvedev’e 56 milletvekili ret oyu verdi.Putin’in Birleşik Rusya Partisi ve Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin desteklediği Medvedev’e, Doğru Rusya Partisi ve Rusya Federasyonu Komünist Partisi karşı...

08 Mayıs 2018 Salı 19:09
Rusya’da Başbakan Medvedev oldu!

Rus Parlamentosu’nun alt kanadı Duma, Dmitriy Medvedev’in başbakanlığını onayladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başbakan adayı olarak önerdiği Medvedev için Duma’da yapılan açık oylamaya 430 milletvekili katıldı. 374 milletvekilinin desteğini alan Medvedev’e 56 milletvekili ret oyu verdi.
Putin’in Birleşik Rusya Partisi ve Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin desteklediği Medvedev’e, Doğru Rusya Partisi ve Rusya Federasyonu Komünist Partisi karşı çıktı.
Oylama için yapılan oturumu salondan izleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı konuşmada Medvedev’in hükümeti zor yıllarda yönettiğini söyledi.
Medvedev parlamentoda bir konuşma yaptıktan sonra milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.
Başbakanlığı onaylanan Medvedev’in bir hafta içinde bakanları belirleyerek Putin’in onayına sunması gerekiyor.
Putin geçen mart ayında yapılan seçimlerde elde ettiği başarıyla normal şartlarda 6 yıl sürecek yeni dönemine dün yemin ederek başlamıştı. Yemin töreninin ardından yenisinin kurulması için hükümet istifa etmiş, Putin başbakan adayı olarak bir kez daha Medvedev’i Duma’ya sunmuştu.
Medvedev, 2003’te Putin döneminde Devlet Başkanlığı idaresinde çalışmaya başladı. 2005’ten itibaren Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Medvedev, 2008’de Rusya Devlet Başkanı seçildi. Aynı yıl devlet başkanlığında görev süresi dolan Putin ise Başbakan oldu. 2012’de Putin’in yeniden devlet başkanı seçilmesi sonrası Medvedev, başbakanlığa seçildi.
 

Son Güncelleme: 08.05.2018 22:35
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