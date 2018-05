Rusya’da 9 Mayıs Zafer Bayramı Kutlamaları

Moskova/Bişkek/Astana/Tiflis, 9 Mayıs 18 (.): Sovyetler Birliği\'nin İkinci Dünya Savaşı\'nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 73. yıl dönümü, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan ve Gürcistan\'da törenlerle kutlandı.Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan\'da 9 Mayıs Zafer Bayramı için askeri geçit töreni yapıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 bin askerin katıldığı, 159 askeri zırhlı araç ve teçhizat ile 75 savaş uçağının sergilendiği töreni Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile izledi.Rus ordusuna ait yeni zırhlı araç ve silahların sergilendiği törende, Putin’in seçim öncesi sözünü ettiği nükleer ve konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabilen, ses hızının 10 katına çıkabilen "Kinjal (Hançer) füze sistemi" MİG-31K savaş uçağına monte edilmiş şekilde ilk defa gösterildi.S-400 hava savunma füze sistemlerinin de yer aldığı geçit töreninde Terminatör isimli zırhlı savaş aracı, 5. nesil savaş uçağı Su-57, robot mayın imha aracı Uran-6, silahlı zırhlı araç Uran-9, "Korsar" insansız hava aracı ile "Katran" isimli insansız helikopter ilk defa yer aldı.BİŞKEK\'TEKİ KUTLAMALARKutlamalar, Nazi Almanyasına karşı zaferi simgeleyen ve Sovyet cephesinde 1941-1945 yıllarında hayatını kaybeden Kırgız askerlerin fotoğraflarının taşındığı "Ölümsüz Alay" yürüyüşüyle başladı.Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, İkinci Dünya Savaşı\'nda iki oğlu ile cepheye gönderilen dedesi Ceenbek Pirnazarov\'un fotoğrafıyla geçidin başında yürüdü ve Kırgızistan\'ın Ölümsüz Alay yürüyüşüne katılan ilk cumhurbaşkanı oldu.Ceenbekov, yürüyüşün ardından düzenlenen törende yaptığı konuşmada "9 Mayıs 1945 tarihi, sadece silahların zaferi değil, aynı zamanda ulusal ruhun zaferidir. Ata babalarımız 73 yıl önce insanlığı faşizme karşı koruyarak zafer elde etti. Sovyet halkının birliği, zaferdeki belirleyici faktörü oldu. Vatan uğruna canını veren kahramanlarımıza ve gazilerimize minnettarız." dedi.Kırgızistan\'dan cepheye gönderilen 365 bin kişiden 152 bininin geri dönmediğini anımsatan Ceenbekov, "Dünya günümüzde yeni bir kitlesel tehditle karşı karşıya kaldı. Bu da terörizm. Bu kötülükle uluslararası toplum, müttefikimiz Rusya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkeleri ile ortaklaşa mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.KAZAKİSTANZafer Günü, Kazakistan\'ın başkenti Astana ile Almatı\'da kutlandı.Astana\'daki törene Başbakan Bakıtcan Sagintayev, Senato Başkanı Kasım-Jomart Tokayev ve diğer yetkililer katıldı.Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Almatı\'daki törende yaptığı konuşmada Kazakistan’ın barışçıl bir devlet olduğunu vurgulayarak “Dostluk ortamı, ülke içinde istikrar, dostluk ve karşılıklı anlayışla, bağımsız devletimizi inşa ediyoruz. Bunun, gelecekteki tüm başarılarımızın garantisi olduğuna inanıyorum. Huzurlu bir ülke olsak da savaşı hatırlıyoruz ve her an her şeye hazır olmaya çalışıyoruz.” dedi.Kutlamalar çerçevesinde 15 bin kişinin katılımıyla Ölümsüz Alay yürüyüşü düzenlendi.TİFLİSSovyetler Birliği\'nin 2. Dünya Savaşı\'nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 73. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Başbakan Giorgi Kvirikaşvili ve Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze\'nin katıldığı törenle kutlandı.Törene siyasetçilerin yanı sıra 2. Dünya Savaşı gazileri, gazi yakınları, turistler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cumhurbaşkanı Margvelaşvili, Meçhul Asker Anıtı\'na çelenk bıraktıktan sonra gazilere teşekkür etti.(AA/HÖ)