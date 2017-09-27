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27 Eylül 2017 Çarşamba 11:03

Rusya Ve Esad Rejimi Hastane Ve Okulları Vuruyor

Suriye'de &#34;İdlib çatışmasızlık bölgesi&#34; içinde yer alan ve İdlib ile Halep illerinde bağlı bölgelere düzenlenen şiddetli hava saldırılarında son 8 günde 7 hastane ve 6 okul vuruldu.

Rusya Ve Esad Rejimi Hastane Ve Okulları Vuruyor
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RUSYA VE ESADREJİMİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI, SURİYE'NİN İDLİB VE HALEP İLLERİNDE SON 8 GÜNDE 7 HASTANE VE 6 OKULU HEDEF ALDI

İdlib, 27 Eylül 17 : Suriye'de "İdlib çatışmasızlık bölgesi" içinde yer alan ve İdlib ile Halep illerinde bağlı bölgelere düzenlenen şiddetli hava saldırılarında son 8 günde 7 hastane ve 6 okul vuruldu.

İdlib'in güneyi ile Halep'in güneyi ve batısı, 19 Eylül'den bu yana yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Bölgedeki hastane ve okullar da savaş uçaklarının hedefi oluyor.

Bu nedenle bölge halkı hastane ve okulları boşaltarak can kayıplarını engellemeye çalışıyor.

Son 8 günde Halep'in Daret İzze ilçesinde 1, İdlib'in Kefer Nebil ilçesinde 3, Han Şeyhun ve Tıh beldeleri ile Cisr eş Şuğur bölgesinde birer hastane vuruldu, 3 sivil hayatını kaybetti.

İdlib'in Maar Zeyte ve Habbit köylerinde birer, Maret Hirme köyünde 3 okul, bu sabah saatlerinde de Halep'in Batabu beldesinde bir okul bombalandı. Okulları hedef alan saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib'in güneyinde Hristiyan nüfusun yaşadığı Yakubiye ve Kuniye köylerine kısa süre önce düzenlenen saldırıda kilise hasar gördü. Yerel kaynaklar, saldırıyı Esadrejimine ait uçakların gerçekleştirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı bir canlı yayında, "Son günlerde Rusların (Suriye'nin) İdlib bölgesinde bombalama yaptığını görüyoruz. Burada tabii terör grupları da var. Terör gruplarına karşı tabii ki müsamaha gösterilmemesi gerekiyor ama görüyoruz ki çok sayıda sivil ve ılımlı muhalif de öldürüldü. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Burada sivillere yönelik bir saldırı olursa ateşkesin ihlalidir ve Astana anlaşmasının da bozulması anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından cuma günü yapılan yazılı açıklamada da İdlib'e düzenlenen saldırıların, Esadrejimi ve müttefiki Rusya'nın saldırı biçimine uyduğu ifade edilmişti.

Saldırı altındaki bölgeler, 14-15 Eylül'deki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "İdlib çatışmasızlık bölgesi"ne dâhil edilmişti.

(AA/RU/ŞEB)

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