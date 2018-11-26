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Rusya Ukrayna\'ya Nota Verdi

Moskova, 16 Kasım 18 : Rusya, Kerç boğazında Ukrayna savaş gemileri ile Rus savaş gemileri arasında yaşanan sıcak temas nedeniyle Ukrayna\'ya nota verdi. 

Rusya Ukrayna\'ya Nota Verdi

Moskova, 16 Kasım 18 : Rusya, Kerç boğazında Ukrayna savaş gemileri ile Rus savaş gemileri arasında yaşanan sıcak temas nedeniyle Ukrayna\'ya nota verdi. 

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:30
Rusya Ukrayna\'ya Nota Verdi

Moskova, 16 Kasım 18 : Rusya, Kerç boğazında Ukrayna savaş gemileri ile Rus savaş gemileri arasında yaşanan sıcak temas nedeniyle Ukrayna\'ya nota verdi. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna\'nın Moskova\'daki Maslahatgüzarı Ruslan Nimçinsko bakanlığa çağrıldı.

Ukrayna savaş gemilerinin, 25 Kasım\'da, Rusya karasularında ve Karadeniz\'de barışçıl kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Ukraynalı diplomat aracılığı ile bu ülkeye nota verildi.

Dün sabah saatlerinde Ukrayna\'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Kerç boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.  

(AA/ÖZ/HA)

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