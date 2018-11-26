banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94103
ALTIN
206.683
DOLAR
5.2400
STERLİN
6.7237
EURO
5.9592
Hastaneden firar eden mahkum yakalandı
Son Dakika
GİRNE'DE YAKALANDI
Mahkum hastaneden firar etti
Son Dakika
MAHKUM HASTANEDEN FİRAR ETTİ
Kapkaççı yakayı ele verdi
KAPKAÇÇI YAKAYI ELE VERDİ
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
banner282

Rusya, Ukrayna Gemilerine Ateş Açıldığını Doğruladı

Moskova, 26 Kasım 18 : Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Azak Denizi’nde Ukrayna savaş gemilerini durdurmak için silah kullanıldığını doğruladı.

Rusya, Ukrayna Gemilerine Ateş Açıldığını Doğruladı

Moskova, 26 Kasım 18 : Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Azak Denizi’nde Ukrayna savaş gemilerini durdurmak için silah kullanıldığını doğruladı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 08:16
Rusya, Ukrayna Gemilerine Ateş Açıldığını Doğruladı

Moskova, 26 Kasım 18 : Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Azak Denizi’nde Ukrayna savaş gemilerini durdurmak için silah kullanıldığını doğruladı.
FSB\'den yapılan açıklamada, Ukrayna savaş gemilerinin saat 19.00 sularında Rus sınırını tekrar ihlal etme girişiminde bulunduğu belirtilerek, bu duruma Rus Karadeniz Filosu ve Federal Güvenlik Servisi’ne ait gemilerin müdahalede bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Ukrayna savaş gemilerini zorla durdurma amacıyla, silah kullanıldı. Rusya’nın Karadeniz\'deki karasularında, Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin üç gemisi de gözaltına alındı. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden üç yaralı askere tıbbi yardım sağlandı. Hayatları için bir tehdit yok." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya Büyükelçiliği önünde lastik yakılarak ve elçilik binası önüne gemi maketleri konularak protesto gösterileri düzenlendi.
Sabah saatlerinde Azak Denizi\'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya\'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi\'ndeki Kerç Boğazı civarında, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığını duyurmuş, gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.
(AA/GÖZ/HÖ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Somali'de Aşırılıkçılar Dini Lider Ve 17 Müridini Öldürdü
Somali'de Aşırılıkçılar Dini Lider Ve 17 Müridini Öldürdü
Mali'de Bin 500 İsyancı Silah Bıraktı
Mali'de Bin 500 İsyancı Silah Bıraktı
Nasa Mars Kaşifini İndirmeye Hazırlanıyor
Nasa Mars Kaşifini İndirmeye Hazırlanıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Ölümleri Bitmiyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Ölümleri Bitmiyor
Kalifornia Tarihinin En Büyük Yangını Kontrol Altında
Kalifornia Tarihinin En Büyük Yangını Kontrol Altında
Yeni Zelanda’da 145 Pilot Balina Telef Oldu
Yeni Zelanda’da 145 Pilot Balina Telef Oldu
İran'daki Depremde Yaralı Sayısı 646'ya Yükseldi
İran'daki Depremde Yaralı Sayısı 646'ya Yükseldi
Abd Polisinden Sınırdaki Göçmenlere Gazlı Müdahale
Abd Polisinden Sınırdaki Göçmenlere Gazlı Müdahale
Ab'den Rusya'ya Kerç Boğazı Uyarısı
Ab'den Rusya'ya Kerç Boğazı Uyarısı
Mısır'da Tekne Battı: 5 Ölü, 20 Yaralı
Mısır'da Tekne Battı: 5 Ölü, 20 Yaralı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim