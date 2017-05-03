FLAŞ HABER

Bir Garip “Kaza”!

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:15

Rusya Kırgızistan'ın 240 Milyon Dolarlık Borcunu Sildi

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’in, Kırgızistan’ın 240 milyon dolarlık borcunun silinmesini öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Rusya Kırgızistan'ın 240 Milyon Dolarlık Borcunu Sildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Moskova, 3 Mayıs 17 : Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’in, Kırgızistan’ın 240 milyon dolarlık borcunun silinmesini öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Rus hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Kırgızistan’ın kalkınmasına destek olunması amacıyla ülkenin Rusya’ya olan 240 milyon dolarlık borcunun silinmesini öngören kararnamenin Medvedev tarafından imzalandığı belirtildi.

Kırgızistan’ın mali yükümlülüklerinin yeniden yapılandırılmasını ve Bişkek’in Moskova’ya olan toplam 500 milyon dolarlık borcunun silinmesini öngören anlaşma, 2012’de iki ülke liderleri tarafından imzalanmıştı.

Ekonomik sıkıntıların devam ettiği Rusya’da eski Sovyet ülkelerinin borçlarının silinmesi, kamuoyu tarafından sıklıkla eleştirilerin hedefi oluyor.

(AA/ÖZ/HA)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"brexit Acısız Olmayacak" "brexit Acısız Olmayacak"
Le Pen'den İki Medya Kuruluşuna Yasak Le Pen'den İki Medya Kuruluşuna Yasak
İran'da Maden Faciası İran'da Maden Faciası
Abd'den Kıtalar Arası Balistik Füze Denemesi Abd'den Kıtalar Arası Balistik Füze Denemesi
Filipinler'de "faili Meçhul" Cinayetler Filipinler'de "faili Meçhul" Cinayetler
Kabil'deki Nato Konvoyuna Düzenlenen Saldırıda 8 Kişi Hayatını Kaybetti Kabil'deki Nato Konvoyuna Düzenlenen Saldırıda...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

"brexit Acısız Olmayacak"
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Brexit müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine...

Haberi Oku