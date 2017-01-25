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25 Ocak 2017 Çarşamba 14:12

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye krizinin çözümüne yönelik çabaların Astana görüşmeleriyle yeni bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
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"ASTANA GÖRÜŞMELERİNİN SONUÇLARI SURİYE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇABALARI YENİ BİR SEVİYEYE ÇIKARDI"

"TRUMP'IN ANLAŞMA YAPMAKTA USTA KABUL EDİLDİĞİNİ BİLİYORUZ. ANCAK PUTİN DE ANLAŞMAYI BİLİYOR. BUNU HER ZAMAN RUSYA'NIN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA YAPIYOR"

Moskova, 25 Ocak 17 (.): Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye krizinin çözümüne yönelik çabaların Astana görüşmeleriyle yeni bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Moskova'da Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Lavrov, Türkiye, İran ve diğer bölge ülkeleriyle Suriye konusundaki iş birliğini genişlettiklerini belirterek, Halep'teki tahliyeler ve ateşkes anlaşmasının bu çabalar sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Lavrov, milletvekillerine Astana görüşmelerine ilişkin bilgi verirken, "Astana görüşmelerinin sonuçları, Suriye krizinin çözümüne yönelik çabaları yeni bir seviyeye çıkardı." ifadelerini kullandı.

Astana'daki Rus heyetinin Suriyeli muhaliflerle görüşmelerinde terörle mücadelede iş birliğinin gündeme geldiğini aktaran Lavrov, Rusya, rejim güçleri ve muhaliflerin DEAŞ'a karşı güç birliği yaparak ortak operasyon düzenlemeye prensipte hazır olduğunu savundu.

Lavrov, Astana'da Rusya'nın hazırladığı Suriye anayasa taslağını taraflarla paylaştıklarını ifade ederek, belgede rejim, muhalifler ve bölge ülkelerinin pozisyonlarının dikkate alındığını belirtti.

"RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNDE NAİF BEKLENTİLERİMİZ YOK"

Lavrov, Rusya-ABD ilişkilerindeki mevcut kriz seviyesinin aşılması için zamana ve çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Washington ile ilişkilerin düzeltilmesi için Rusya'nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Lavrov, "Obama döneminde Rusya-ABD ilişkilerinde meydana gelen hasarın aşılması için zamana ve ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var." dedi.

Lavrov, Moskova'nın Washington ile ilişkilerin düzelmesi konusunda naif beklentileri olmadığını belirterek, "ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesinde sihir beklemiyoruz. Naif beklentilerimiz yok. Trump'ın anlaşma yapmakta usta kabul edildiğini biliyoruz. Ancak Putin de anlaşmayı biliyor. Bunu her zaman Rusya'nın çıkarları doğrultusunda yapıyor." ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin arasında da adil bir iş birliği kurulmasını istediklerini kaydeden Lavrov, "ABD ve Çin arasında ekonomi ve güvenlik alanında adil ve birbirini tamamlayan bir işbirliğini kurulmasını destekliyoruz. Çin ile ilişkilerimizde görülmemiş bir gelişme yaşıyoruz. Rusya'nın dünyanın herhangi bir ülkesiyle ilişkilerini geliştirmesi, Rus-Çin stratejik iş birliğini etkilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"AB'NİN DAĞILMASINI İSTEMİYORUZ"

Lavrov, konuşmasında Rusya-AB ilişkilerine de değinerek, "AB'nin dağılmasını hiçbir zaman istemedik. Devlet Başkanı Putin, güçlü, tek ve kararlarında bağımsız bir AB görmek istediğini tekrar tekrar dile getirdi. Rusya'nın AB karşıtı politika yürüttüğü yönündeki yorumlara şaşırıyorum." diye konuştu.

(AA/GUR)

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