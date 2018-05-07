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Rusya\'da Hükümet İstifa Etti

Moskova, 7 Mayıs 18 (.): Rusya\'da Vladimir Putin\'in yemin ederek yeni devlet başkanlığı dönemine başlamasının ardından hükümet istifa etti.

Rusya\'da Hükümet İstifa Etti

Moskova, 7 Mayıs 18 (.): Rusya\'da Vladimir Putin\'in yemin ederek yeni devlet başkanlığı dönemine başlamasının ardından hükümet istifa etti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:28
Rusya\'da Hükümet İstifa Etti

Moskova, 7 Mayıs 18 (.): Rusya\'da Vladimir Putin\'in yemin ederek yeni devlet başkanlığı dönemine başlamasının ardından hükümet istifa etti.

Başbakan Dimitriy Medvedev liderliğindeki federal kabine üyeleri ve milletvekilleri, Putin’in yeni döneminin resmen başlamasının ardından Rusya Anayasası gereği istifasını sundu.

Anayasa’ya göre, Putin’in, en geç iki hafta içerisinde Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya yeni başbakan ve kabine üyeleri listesini sunması gerekirken, söz konusu teklifin de Duma tarafından en geç bir hafta içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor.

Putin, Rusya’nın yeni başbakanı ve kabine üyelerine yönelik tercihiyle ilgili daha önce bir açıklama yapmazken, Kremlin’e yakın kaynaklar, Putin’e “sadakatini” ispatlayan Medvedev’in tekrar aynı göreve getirilmesini yüksek bir ihtimal olarak görüyor.

Dışişleri Bakanlığı görevini 14 yıldır sürdüren Sergey Lavrov’un bu yıl görevinden ayrılacağına yönelik iddialara rağmen, Rus medyasına son dönemde yansıyan haberlerde, Lavrov’un görevine yeni dönemde de devam edeceği belirtiliyor.

Putin’in yeni döneminde, Kremlin içerisindeki ekonomi yönetiminin başına daha önce maliye bakanlığı görevini yürüten, liberal görüşleri ve Batı\'yla iyi ilişkileri savunmasıyla bilinen Aleksey Kudrin’i getirmesi bekleniyor.

(AA/FEZ)

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