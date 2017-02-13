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13 Şubat 2017 Pazartesi 06:51

Rusya'da Helikopter Kazası

Rusya'nın Altay bölgesinde 5 kişinin bulunduğu Robinson R66 tipi helikopterin düştüğü bildirildi.

Rusya'da Helikopter Kazası
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ALTAY BÖLGESİNDE 5 KİŞİYİ TAŞIYAN HELİKOPTER DÜŞTÜ

Moskova, 13 Ocak 17 : Rusya'nın Altay bölgesinde 5 kişinin bulunduğu Robinson R66 tipi helikopterin düştüğü bildirildi.

Tass ajansında yer alan habere göre, Altay yakınlarındaki Teletskoe Gölü'ne düşen helikopterde biri pilot 5 kişi bulunuyordu.

Düşen helikopterin yolcuları arasında, Rusya'ya bağlı Altay Cumhuriyeti'nin eski Başbakan Yardımcısı Anatoliy Bannıh'ın da yer aldığı kaydedildi.

Kazadan canlı kurtulan olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, helikopterin düştüğü bölgede arama çalışmalarına başlanıldığı belirtildi.

(AA/ÖZ/HA)

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