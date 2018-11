Rusya, Abd\'nin Yaptırımlarına Karşı Hazır

RUSYA MALİYE BAKANLIĞI DIŞ KISITLAMALARI İZLEME DEPARTMANI BAŞKAN VEKİLİ DİMİTRİY TİMOFEYEV: "ABD YAPTIRIMLARININ RUS EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NİSPETEN KÜÇÜK. YİNE DE HER TÜRLÜ SENARYOYA KARŞI HAZIRLIKLIYIZ”Moskova, 29 Kasım 18 : Rusya Maliye Bakanlığı Dış Kısıtlamaları İzleme Departmanı Başkan Vekili Dimitriy Timofeyev, ABD yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerindeki etkisinin nispeten küçük olduğunu belirterek, "Yine de her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız." dedi.Timofeyev, başkent Moskova\'da katıldığı "Yaptırımlar ve Rusya: Sonsuza kadar birlikte mi?" adlı konferansta yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının Rus ekonomisine yönelik etkilerini değerlendirdi.Rusya\'nın aldığı makroekonomik tedbirler sayesinde, yaptırımlarla başarılı bir şekilde mücadele edildiğine işaret eden Timofeyev, "Dalgalı döviz kuru politikası bir tampon görevi görüyor. Dış ve iç borçlarımız düşük seviyede, düşmeye devam ediyor. Rus mali sektörünün, dış kaynaklardan mümkün mertebe bağımsız bir şekilde hareket edebilmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.ABD\'nin uyguladığı veya uygulamayı planladığı yaptırımlara yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Timofeyev, "ABD yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerindeki etkisi nispeten küçük. Yine de her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız." diye konuştu.Atılan en önemli adımlardan birinin, dış ticaret hesaplamalarına yönelik olduğunun altını çizen Timofeyev, "Ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması diye adlandırdığımız iddialı bir hedefimiz var." dedi.(AA/AK/HÖ)