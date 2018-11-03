Rusya, Abd\'nin İran Yaptırımlarını Kınadı

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "ABD\'NİN YAPTIRIMLARINA RAĞMEN İRAN İLE TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ DEVAM ETTİRMEK İÇİN GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ. ABD\'NİN YENİ YIKICI ADIMLARINI KARARLILIKLA KINIYORUZ"

Moskova, 3 Kasım 18 : Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD\'nin İran\'a yönelik yeni yaptırımlarına ilişkin, "ABD\'nin yaptırımlarına rağmen İran ile ticari ve ekonomik ilişkileri devam ettirmek için gereken adımları atacağız. ABD\'nin yeni yıkıcı adımlarını kararlılıkla kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD\'nin, nükleer silahsızlanma ve silah kontrolüne yönelik uluslararası yasal yolları tahrip etmek için attığı adımların, derin endişe ve hayal kırıklığıyla karşılandığı belirtildi.

ABD\'nin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması\'na (NPT) güçlü bir darbe daha vurduğu kaydedilen açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayan ve İran yaptırımlarında olduğu gibi üçüncü ülkeleri de ilgilendiren tek taraflı tüm yaptırımları reddediyoruz. Uzun dönemli deneyimlerimizin de gösterdiği üzere, baskı yaparak İran\'ın imtiyazlarda bulunması sağlanamaz." görüşü dile getirildi.

Uluslararası kamuoyunun, yalnızca bir ülke tarafından atılan adımlarla diplomatik başarıların zarar görmesine izin vermemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "ABD\'nin İran\'a yönelik yeni yaptırımları, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya yöneliktir. ABD\'nin yaptırımlarına rağmen İran ile ticari ve ekonomik ilişkileri devam ettirmek için gereken adımları atacağız. ABD\'nin yeni yıkıcı adımlarını kararlılıkla kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının, 5 Kasım\'dan itibaren yeniden hayata geçirileceğini, ancak 8 ülkeye petrol ticaretinde geçici olarak muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

(AA/RU/ÖK)