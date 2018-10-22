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Rusya, Abd’den “nükleer Anlaşma” Açıklaması Bekliyor

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:  (ABD\'NİN ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI’NDAN AYRILMA KARARI) AMERİKA TARAFINDAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”

Rusya, Abd’den “nükleer Anlaşma” Açıklaması Bekliyor

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:  (ABD\'NİN ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI’NDAN AYRILMA KARARI) AMERİKA TARAFINDAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:02
Rusya, Abd’den “nükleer Anlaşma” Açıklaması Bekliyor
RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:  (ABD\'NİN ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI’NDAN AYRILMA KARARI) AMERİKA TARAFINDAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”
Moskova, 22 Ekim 18 : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararıyla ilgili olarak Washington’dan açıklama beklediklerini söyledi.
Lavrov, Madagaskarlı mevkidaşı Eloi Maksime Alphonse Dovo ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ile ilgili kararını değerlendirdi.
ABD’nin bu husustaki kararının detaylarını henüz bilmediğini, sadece Trump’ın bu husustaki niyetini duyduğunu belirten Lavrov, “Amerika tarafından resmi açıklama bekliyoruz.” dedi.
Lavrov, Moskova’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ile ilgili olarak Washington ile her türlü iletişime hazır olduğunu da vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump dün Rusya ile ülkesi arasında geçmişte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması\'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu\'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987\'de Washington\'da imzalanmıştı.
(AA/ÖZ/YIL)

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