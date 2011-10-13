Rusya’dan gaz alımını durduran Türkiye, İran’a yöneldi

Batı Hattı yoluyla Rusya'dan ithal ettiği doğalgazda indirim yapılmadığı için anlaşmayı sona erdiren Ankara, İran’dan aldığı doğalgaz miktarının arttırılmasını talep ettiği belirtildi.

Türkiye’nin isteğine olumlu yaklaşan Tahran, fiyat konusunda indirim sinyali verdi. Yorum Yaz 0 inShareDiğer TAHRAN (DHA) İran Petrol Bakan Yardımcısı Cevad Ovci, Mehr Haber Ajansı’na verdiği demecinde, Türkiye’nin Rusya’nın Gazprom Şirketi ile anlaşmasını yenilememesinden sonra İran’dan ithal ettiği doğalgaz miktarını artırmak istediğini söyledi.

Türkiye’nin son 6 ay içinde günlük ortalama İran’dan 24 milyon metreküp doğalgaz ithal ettiğini hatırlatan İranlı yetkili, “Türkiye’ye bağlanan mevcut boru hattımız günlük 36 ila 40 milyon metreküp gaz akışını sağlayacak kapasitededir ve komşu Türkiye’nin gaz artışı konusundaki talebini yerine getirmeye hazırız” dedi.

Fiyat konusunda “düzeltme olasılığının” var olduğunu söyleyen Ovci, “İki ülke arasında imzalanan anlaşmadaki bir madde gereğince dünya piyasasındaki fiyat durumuna göre taraflar fiyat konusunun gözden geçirilmesini isteyebilir ” diye konuştu.