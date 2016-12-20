Rusya'ya Bir Şok Daha!

Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Moskova’da ölü bulundu



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikasta uğradığı gün, Moskova'da da bir Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, evinde ölü bulundu.Ölen yetkilinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Ülkeleri Departmanı Başkanı Pyotr Polşikov olduğu öğrenildi.Olay yerine giden polis, mutfak lavabosunun altında iki mermi kovanı ve bir tabanca buldu.Polşikov’un eşinin de o anlarda dairede olduğu bildirildi.Rus medyasında yer alan haberde, Polşikov’un başından vurulduğu belirtildi.Olayın cinayet ya da intihar olabileceği öne sürüldü.