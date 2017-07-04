Rusya Ve Çin'den Ortak Kore Çağrısı

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN:"KUZEY KORE'NİN NÜKLEER VE FÜZE FAALİYETLERİNİN YANI SIRA ABD VE GÜNEY KORE'NİN ORTAK ASKERİ TATBİKATLARININ DONDURULMASI KONUSUNDA RUSYA VE ÇİN HEMFİKİRDİR"

"RUSYA VE ÇİN'İN ORTAK DIŞ POLİTİKA ÖNCELİĞİ KORE'DEKİ DURUMUN ÇÖZÜLMESİDİR"

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ: "ÖZELLİKLE SICAK BÖLGELERDEKİ TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİ, TERÖRE KARŞI MÜCADELE VE İKİ ÜLKENİN DE ÇIKARINA OLACAK YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARININ OLUŞTURULMASI ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze faaliyetlerinin yanı sıra ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarının dondurulması konusunda Rusya ve Çin hemfikirdir" dedi.

Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Şi ile ekonomi başta olmak üzere Rusya-Çin ilişkilerini geliştirme ve siyasi diyaloğu derinleştirme kararı aldıklarını ifade etti.

Uluslararası ilişkilerin de Moskova ve Pekin arasındaki görüşmelerde önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Putin, "Rusya ve Çin'in ortak dış politika önceliği Kore'deki durumun çözümüdür" diye konuştu.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze faaliyetlerinin yanı sıra ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarının dondurulması konusunda Rusya ve Çin'in hemfikir olduğunu dile getiren Putin, ABD tarafından Güney Kore'de THAAD füze sisteminin kurulmasına da karşı olduklarını vurguladı.

Toplantıda söz alan Şi, Çin'in Rusya ile uluslararası ilişkilerdeki iş birliği ve koordinasyonunun devam edeceğini belirterek "Özellikle sıcak bölgelerdeki tansiyonun düşürülmesi, teröre karşı mücadele ve iki ülkenin de çıkarına olacak yeni iş birliği alanlarının oluşturulması önceliğimiz olacak" ifadesini kullandı.

EKONOMİDE ARTAN İŞ BİRLİĞİ

Geçen yıl Rusya ve Çin arasındaki karşılıklı ticaretin bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 66 milyar dolara ulaştığını bildiren Putin, enerji ve tarım alanlarında da iki ülke arasındaki iş birliğinin giderek arttığını, Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesini destekleyeceklerini söyledi.

Toplantının ardından, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın artırılmasına yönelik ortak bir bildiri yayımlanırken, Rus ve Çinli yetkililer arasında tarımdan, enerjiye, uzay teknolojilerinden medya alanına kadar yaklaşık 20 anlaşma imzalandı.