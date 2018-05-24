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Rusya, Türkiye İçin ABD'ye Meydan Okudu...

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma füzeleri almasına karşı çıkan ABD'ye Rusya'dan cevap geldi. Satış planının aksamadan devam ettiğini duyuran Rusya, "İlk füzeler 2019'da teslim edilecek" dedi.

Rusya, Türkiye İçin ABD'ye Meydan Okudu...

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma füzeleri almasına karşı çıkan ABD'ye Rusya'dan cevap geldi. Satış planının aksamadan devam ettiğini duyuran Rusya, "İlk füzeler 2019'da teslim edilecek" dedi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 23:07
Rusya, Türkiye İçin ABD'ye Meydan Okudu...

Rusya, Türkiye İçin ABD'ye Meydan Okudu: S-400'ler 2019'da Teslim Edilecek

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma füzeleri almasına karşı çıkan ABD'ye Rusya'dan cevap geldi. Satış planının aksamadan devam ettiğini duyuran Rusya, "İlk füzeler 2019'da teslim edilecek" dedi.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatı ile ilgili kontratın,ABD'nin Ankara'ya baskısına rağmen programa göre ilerlediğini vurguladı.

"TÜRKİYE'YE TAAHHÜTLERİMİZİ YERİNE GETİRMEYE KARARLIYIZ"

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bugün başlayan 22. Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Rus basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şugayev, "Her şey anlaşmamıza uygun olarak ilerliyor. Kontrat, belirlenmiş olan programa uygun bir şekilde yerine getiriliyor. Türk tarafıyla anlaşma sağladığımız tüm taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız" diye konuştu.

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ABD: TÜRKİYE'NİN, RUSYA'DAN S-400 ALMAMASINI UMUYORUZ

Şugayev ayrıca Ankara'ya ilk S-400 sevkiyatlarının 2019'da başlamasının beklenebileceğini de sözlerine ekledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun oturumunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almamasını umduklarını söylemişti.

ERDOĞAN- PUTİN GÖRÜŞMESİ SONRASI TESLİMATA İVME KAZANDIRILDI

Rusya Devlet Başkanı Putin  3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya'nın, Ankara'nın talebi üzerine S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine ivme kazandırılacağını söylemişti.

S-400'LER 2019 SONUNA DOĞRU TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin'se, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini 2019 sonuna doğru göndereceklerini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
RusyaABDMeydanOkudu
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