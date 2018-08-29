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Rusya tarihinin en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

Rusya tarihinin en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:25
Rusya tarihinin en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

RUS ORDUSUNUN SOVYET DÖNEMİNDEN BU YANA DÜZENLENECEK EN GENİŞ KATILIMLI TATBİKATINDA YAKLAŞIK 300 BİN ASKER YER ALACAK
Rus ordusu Sovyet döneminden bu yana en geniş katılımlı askeri tatbikatını yapmaya hazırlanıyor.
Rusya Savunma Bakanı SergeyŞoygu, Sibirya'nın Abakan şehrinde, "Vostok-2018" isimli tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sovyetler Birliği döneminde 1981'de yapılan "Zapad-81" tatbikatından bu yana Rusya'nın en yüksek katılımlı askeri tatbikatının yapılacağına dikkat çeken Şoygu, tatbikata yaklaşık 300 bin askerin ve binden fazla askeri aracın katılacağını ifade etti.
Şoygu, ülkenin doğu ve merkez askeri bölgelerinde yapılacak tatbikatta, Kuzey Filosu, Pasifik Filosu ve bütün hava kuvvetleri unsurlarının da yer alacağını aktardı.
Rusya'nın doğusunda ve Sibirya'da 11-15 Eylül'de yapılacak tatbikatın bir etabına Çin ve Moğolistan da askeri unsurlarıyla katılım sağlayacak.
NATO ZAPAD-2017'YE TEPKİLİYDİ
Rusya'nın geçen yıl "Zapad (Batı) -2017" adı altında Belarus ile düzenlediği askeri tatbikat, Avrupa sınırlarına yakın bölgelerde gerçekleşmiş, resmi olarak 12 bin 700 askerin katılımıyla yapılmıştı. 
NATO ise kendisinin doğu sınırlarında gerçekleştirilen söz konusu tatbikata tepki göstermiş, tatbikata katılan asker sayısının açıklanandan daha fazla olduğunu savunmuştu. 
NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg, Rusya'nın özellikle tatbikat sırasında yeterince şeffaf davranmamasını eleştirmiş, NATO'nun yeni bir Soğuk Savaş istemediğini ifade etmişti.
Tatbikata Polonya, Litvanya ve Ukrayna da tepki göstermişti. 
 ZAPAD-81 TATBİKATI
Sovyetler Birliği döneminde gerçekleştirilen Zapad-81 tatbikatı, 100 binden fazla askerin katılımıyla yapılmıştı.
4-12 Eylül arasında 1981'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) askeri birlikleri ve filolarıyla Ukrayna, Belarus, Baltık ülkeleri ve Baltık denizinde düzenlenen tatbikat, Sovyet tarihinin en büyük operasyonel ve stratejik askeri tatbikatlarından biri olarak biliniyor.
Söz konusu tatbikatta, Sovyet ordusunda ilk defa otomatik kontrol sistemleri ve güdümlü füzeler denenmişti. 
 


Son Güncelleme: 29.08.2018 17:03
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