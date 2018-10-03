banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98100
ALTIN
234.362
DOLAR
6.0499
STERLİN
7.8720
EURO
7.0026
2017-2018 Üretim Yılı Kuraklık Haritası Açıklandı
HARİTADA 181 KÖY VE BÖLGE...
Bağış vurgunu büyüyor
BAĞIŞ VURGUNU BÜYÜYOR
Katil kocaya müebbet hapis
KATİL KOCAYA MÜEBBET HAPİS
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
banner282
Flaş Haber
Katil kocaya müebbet hapis
Kapat

Rusya, Suriye'ye S-300'ün Teslimatını Yaptı

Rusya, Suriye'ye S-300'ün Teslimatını Yaptı

03 Ekim 2018 Çarşamba 06:42
Rusya, Suriye'ye S-300'ün Teslimatını Yaptı

Rusya Savunma Bakanı SergeyŞoygu, Suriye'ye S-300 hava savunma füze sisteminin teslim edildiğini bildirdi.

Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında, Rus askerlerinin Suriye'deki güvenliğini artırmak için alınan önlemleri açıkladı.

Suriye'ye S-300 hava savunma füze sisteminin teslim edildiğini belirten Şoygu, "S-300 teslimatını gerçekleştirdik. Bununla birlikte 49 farklı askeri teknik cihaz da teslim edildi." ifadesini kullandı.

Geçen ay Akdeniz üzerinde Suriye'de keşif uçuşu yapan ve 15 asker taşıyan Rus İl-20 uçağı, Suriye füzeleri tarafından düşürülmüştü. Rusya, hadise ile ilgili olarak İsrail hava kuvvetlerini suçlamış, Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini artırmak için rejime daha önce teslim etmekten vazgeçtiği S-300 hava savunma sistemini vereceğini açıklamıştı.
 

Son Güncelleme: 03.10.2018 10:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd Türkiye’ye ‘brunson’ Çağrısını Tekrarladı
Abd Türkiye’ye ‘brunson’ Çağrısını Tekrarladı
Trump'tan Suudi Kralı'na Uyarı: Biz Olmazsak İktidarınız İki Haftada Biter
Trump'tan Suudi Kralı'na Uyarı: Biz Olmazsak İktidarınız İki Haftada Biter
Ekran Karşısında Geçirilen Süre Azaldıkça Kavrama Yeteneği Artıyor
Ekran Karşısında Geçirilen Süre Azaldıkça Kavrama Yeteneği Artıyor
Trump'a Yönelik Vergi Kaçakçılığı Suçlamaları Araştırılıyor
Trump'a Yönelik Vergi Kaçakçılığı Suçlamaları Araştırılıyor
Trump'tan Endonezya Cumhurbaşkanı Vidodo'ya Taziye
Trump'tan Endonezya Cumhurbaşkanı Vidodo'ya Taziye
Plüton'un Milyarlarca Mil Ötesinde Yeni Bir Cisim Keşfedildi
Plüton'un Milyarlarca Mil Ötesinde Yeni Bir Cisim Keşfedildi
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hepatit E Salgını
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hepatit E Salgını
Avustralya Ve Yeni Zelanda'dan Endonezya'ya Yardım
Avustralya Ve Yeni Zelanda'dan Endonezya'ya Yardım
Irak'ın Yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih Oldu
Irak'ın Yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih Oldu
Fas'tan “Yasal Göçü Destekleyen Anlaşma“ Çağrısı
Fas'tan “Yasal Göçü Destekleyen Anlaşma“ Çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim