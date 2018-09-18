Rusya Suriye'de Düşen Uçak Nedeniyle İsrail'i Suçladı



RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI, SURİYE'DE DÜŞEN VE 15 MÜRETTABATIN HAYATINI KAYBETTİĞİ RUS UÇAĞININ İSRAİL'İN SALDIRILARI NEDENİYLE ESED REJİMİ TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Suriye’de radardan kaybolan Rus askeri uçağının İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Beşşar Esed rejimi tarafından düşürüldüğünü açıkladı.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgorKonaşenkov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, içerisinde 15 asker bulunan ve dün Akdeniz üzerinde radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının rejime ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü söyledi.



İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı nedeniyle uçağın düşürüldüğüne işaret eden Konaşenkov, “İsrail’in sorumsuz davranışları nedeniyle 15 Rus askeri hayatını kaybetti. Söz konusu durum Rusya-İsrail ortaklığının ruhunu kesinlikle yansıtmıyor.” dedi.



İsrail’e ait F-16 savaş uçaklarının, Rusya’ya ait İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığını öne süren Konaşenkov, Rus uçağının bölgeden uzaklaşabilmesi için gerekli zamanın Suriye’nin söz konusu saldırıyı geç haber vermesi nedeniyle sağlanamadığına işaret etti.



Esed rejiminin haber ajansı SANA dün gece, Lazkiye’deki Teknik Endüstri Kurumuna kimliği bilinmeyen taraflarca füze saldırısı düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin bazı füzeleri imha ettiğini duyurmuştu.