banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94774
ALTIN
249.202
DOLAR
6.4510
STERLİN
8.4666
EURO
7.5358
Birikim Özgür ile Özdil Nami'yi takasa verelim!
BİRİKİM ÖZGÜR İLE ÖZDİL NAMİ'Yİ...
Özyiğit, Demokrasi Ortaokulu’nun Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne Katıldı
ÖZYİĞİT: “YILMADAN ÇALIŞACAĞIZ…”
Berova dönemi bile daha iyiydi!
BEROVA DÖNEMİ BİLE DAHA İYİYDİ!
Döviz Bürosu Soygununda Soruşturma Sürüyor
DÖVİZ BÜROSU SOYGUNUNDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR
banner282

Rusya Suriye'de Düşen Uçak Nedeniyle İsrail'i Suçladı

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI, SURİYE'DE DÜŞEN VE 15 MÜRETTABATIN HAYATINI KAYBETTİĞİ RUS UÇAĞININ İSRAİL'İN SALDIRILARI NEDENİYLE ESED REJİMİ TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

Rusya Suriye'de Düşen Uçak Nedeniyle İsrail'i Suçladı

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI, SURİYE'DE DÜŞEN VE 15 MÜRETTABATIN HAYATINI KAYBETTİĞİ RUS UÇAĞININ İSRAİL'İN SALDIRILARI NEDENİYLE ESED REJİMİ TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

18 Eylül 2018 Salı 10:05
Rusya Suriye'de Düşen Uçak Nedeniyle İsrail'i Suçladı


RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI, SURİYE'DE DÜŞEN VE 15 MÜRETTABATIN HAYATINI KAYBETTİĞİ RUS UÇAĞININ İSRAİL'İN SALDIRILARI NEDENİYLE ESED REJİMİ TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Suriye’de radardan kaybolan Rus askeri uçağının İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Beşşar Esed rejimi tarafından düşürüldüğünü açıkladı.


Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgorKonaşenkov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, içerisinde 15 asker bulunan ve dün Akdeniz üzerinde radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının rejime ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü söyledi.

İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı nedeniyle uçağın düşürüldüğüne işaret eden Konaşenkov, “İsrail’in sorumsuz davranışları nedeniyle 15 Rus askeri hayatını kaybetti. Söz konusu durum Rusya-İsrail ortaklığının ruhunu kesinlikle yansıtmıyor.” dedi.

İsrail’e ait F-16 savaş uçaklarının, Rusya’ya ait İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığını öne süren Konaşenkov, Rus uçağının bölgeden uzaklaşabilmesi için gerekli zamanın Suriye’nin söz konusu saldırıyı geç haber vermesi nedeniyle sağlanamadığına işaret etti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA dün gece, Lazkiye’deki Teknik Endüstri Kurumuna kimliği bilinmeyen taraflarca füze saldırısı düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin bazı füzeleri imha ettiğini duyurmuştu.

 

 

Son Güncelleme: 18.09.2018 13:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump’tan Kıbrıs’ta İki Bölgeli, İki Toplumlu Federasyona Destek
Trump’tan Kıbrıs’ta İki Bölgeli, İki Toplumlu Federasyona Destek
Fransa'dan Akdeniz'de Kaybolan Rus Uçağı Açıklaması
Fransa'dan Akdeniz'de Kaybolan Rus Uçağı Açıklaması
AB'den Otomobil Üreticilerine Emisyon Soruşturması
AB'den Otomobil Üreticilerine Emisyon Soruşturması
Çin'den ABD'ye İlave Vergi Tepkisi
Çin'den ABD'ye İlave Vergi Tepkisi
Spaxex Ay'a Japon Milyarderi Götürecek
Spaxex Ay'a Japon Milyarderi Götürecek
BM'den Arakanlı Müslümanlara Yönelik Soykırım Açıklaması
BM'den Arakanlı Müslümanlara Yönelik Soykırım Açıklaması
Rus Askeri Uçağı Akdeniz'de Radardan Kayboldu
Rus Askeri Uçağı Akdeniz'de Radardan Kayboldu
Koreler Arası Zirve
Koreler Arası Zirve
Dünyanın İlk Hidrojen Enerjili Treni Hizmete Girdi
Dünyanın İlk Hidrojen Enerjili Treni Hizmete Girdi
İran'da Trafik Kazası: 19 Ölü, 27 Yaralı
İran'da Trafik Kazası: 19 Ölü, 27 Yaralı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim