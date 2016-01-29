Rusya Şokta! 109 Askeri Öldü

Suriye'de 109 Rus askeri öldü

Suriye'de rejime destek olmak için 30 Eylül 2015'ten bu yana hava saldırılarıyla savaşa katılan Rusya'nın, çatışmalarda da 109 askerini kaybettiği ortaya çıktı.



Suriye'de 2011'de iç savaşın patlak vermesinden bu yana Beşşar Esed rejimine kararlılıkla destek veren Rusya, hava kuvvetlerinin yanında kara unsurlarını da kullanıyor.



AA'nın Suriye rejimine yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, yüzlerce Rus askeri karada, Esed güçlerinin muhaliflerin cephe hatlarına düzenlediği operasyonların yönetiminde yer alırken, özel birlikler de rejim güçleriyle yer yer çatışmalara katılıyor.



Lazkiye'ye bağlı Curin, Curin'deki Sulunfe Tepesi, Salma ve Rabia beldelerinde ve Hımeymim'deki Rus üssünde ; ayrıca Şam, Hama, Humus ile Haseke illerinde uçak ve füze teknik ekipleri olarak Rus askerleri bulunuyor.



Rusya, ülkenin kuzeydoğusunda Türkiye sınırındaki Haseke vilayetinin Kamışlı Uluslararası Havaalanı'ndaki genişletme çalışmaları için burada destek birlikleri bulunduruyor. Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada 100 Rus askerinin buraya intikal ettiğini duyurmuştu.



Rejime yakın kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, Rusya'nın 30 Eylül 2015'ten bu yana Suriye'deki çatışma ve saldırılarında 109 askeri öldü. Rus askerlerinin bir bölümü cephe hatlarında ve özel birlik operasyonlarında, bir kısmı da timlerin sevkedildiği helikopterlerin düşürülmesi sonucu hayatını kaybetti.



Ancak Rusya’da 28 Mayıs 2015’de Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yasa gereği, barış zamanı hayatını kaybeden askerlerin ölüm nedenleri devlet sırrı olarak kabul ediliyor. Aynı şekilde, özel operasyonlarda hayatını kaybeden Rus askerleri hakkında bilgi vermek de yasak. Rusya'da Mayıs 2015'e kadar, sadece savaş zamanı hayatını kaybeden askerlerin ölüm nedenleri devlet sırrı olarak kabul ediliyordu. Bu nedenle Rusya'da hayatını kaybeden askerlere ilişkin elde edilmiş özel bilgilere dayanılarak haber yayınlanamıyor.



Rusya'nın desteği sonuç getirmedi



Muhalifler, Rusya'nın muhaliflere yönelik ağır saldırılarına rağmen, rejim karşısında birçok noktadaki pozisyonlarını koruyorlar.



Londra merkezli IHS Jane araştırma merkezinin 11 Ocak tarihli çalışmasına göre, Rusya'nın Suriye'de yaklaşık 4 aydır süren hava saldırılarına rağmen rejim, sadece yüzde 1,3'lik toprak kazanımı elde edebildi. Bu ilerlemelerin dikkati çektiği bölgelerden biri Lazkiye'nin Türkmendağı bölgesi oldu.



Halep'in güneyindeki kayıplara rağmen, halen vilayetin yarısından fazlası muhaliflerin elinde. Rejimin Halep'in kuzeyine ilerleme çabaları karşılık bulmadı. Muhalifler, geçen sene tamamına yakınını ele geçirdiği İdlib vilayetindeki kazanımlarını korudu. Rejim güçleri, Hama ve Humus'ta da ilerleme kaydedemezken, muhalifler Şam'ın Doğu Guta bölgesi yoğun bombardımana rağmen güvenceye aldı.



Ayrıca Rus saldırılarının başlamasından bu yana, muhalifler bazı önemli noktaları da ele geçirdi. Hama'da Atşan ve Kefer Nabude köyü ile stratejik Morik beldesini rejimden aldılar.

Son Güncelleme: 29.01.2016 22:09