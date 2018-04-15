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RUSYA'NIN TASARISI BMGK'DE REDDEDİLDİ

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınamasını talep ettiği karar tasarısı, 9 ülkenin desteğini alamadığı için reddedildi.

RUSYA'NIN TASARISI BMGK'DE REDDEDİLDİ

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınamasını talep ettiği karar tasarısı, 9 ülkenin desteğini alamadığı için reddedildi.

15 Nisan 2018 Pazar 10:17
RUSYA'NIN TASARISI BMGK'DE REDDEDİLDİ
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınamasını talep ettiği karar tasarısı, 9 ülkenin desteğini alamadığı için reddedildi.

BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, ''ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınanmasını istediği karar tasarısını konseyde oylamaya sundu.

Rusya'nın bu tasarısı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.

Rusya'nın tasarısına sadece Çin ve Bolivya destek verdi. Tasarıya ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, Polonya, Fildişi Sahili, Kuveyt ve Hollanda karşı çıktı. Konseyin geçici üyelerinden Peru, Kazakistan, Etiyopya ve Ekvator Ginesi ise çekimser kaldı.

Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılmasını talep ediyordu.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

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