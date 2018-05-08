Rusya'nın Petrol Gelirleri Arttı



Rusya'nın petrol ihracat gelirleri bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artarak 28,2 milyar dolara yükseldi.



Rusya Federal Gümrük Servisi'nin (FTS) verilerine göre, ülkenin petrol ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla miktar olarak düşmesine karşın, değer olarak arttı.



Söz konusu dönemde ülkenin petrol ihracat miktarı geçen yıla kıyasla yüzde 1,5 düşüşle 61,6 milyon tona gerilerken, bu kalemden sağlanan ihracat geliri ise değer olarak yüzde 21,2 artışla 28,2 milyar dolara çıktı.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile varılan petrol kısıntısı anlaşması sonrası günlük petrol üretimini 300 bin varil kısmayı taahhüt eden Rusya, geçen ay günlük üretimini 285 bin 600 varil azaltmıştı.



