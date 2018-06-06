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Rusya'nın dış ticaret fazlası 65,3 milyar dolar

Rusya'nın dış ticaret fazlası 65,3 milyar dolar

06 Haziran 2018 Çarşamba 16:23
Rusya'nın dış ticaret fazlası 65,3 milyar dolar

TÜRKİYE, RUSYA'NIN EN BÜYÜK 4'ÜNCÜ TİCARET ORTAĞI
 

ABD'DE DIŞ TİCARET AÇIĞI İSE SON 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın ilk 4 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 37,8 artarak 65,3 milyar dolara yükseldi. 
Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ihracatı, bu yılın ilk 4 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26,8 yükselerek 140,2 milyar dolara, ithalatı da yüzde 18,6’lık artışla 75 milyar dolara çıktı.
Rusya’nın toplam ticaret hacmi ise ocak-nisan döneminde 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 23,8’lik artışla 215,2 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret fazlası da yüzde 37,8’lik yükselişle 65,3 milyar dolar oldu.
İlk 4 ayda Rusya’nın en büyük ticaret ortağı, ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 31,5 artarak 32,2 milyar dolara çıkan Çin olarak kayıtlara geçti.
Türkiye, yüzde 52,2 artarak 9,4 milyar dolara yükselen ticaret hacmiyle Rusya'nın en büyük 4'üncü ticaret ortağı oldu.

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Rusya Federal Gümrük Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artarak 130,6 milyar dolara yükseldiği belirtilmişti.
Öte yandan ABD'de dış ticaret açığı, nisan ayında ihracatın rekor kırmasıyla 46,2 milyar dolara gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesini kaydetti.
ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 azalarak 46,2 milyar dolar oldu. Son 7 ayın en düşük ticaret açığı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 49 milyar dolar olarak belirlenmişti. 
Beklentinin altında gelen nisan ayı dış ticaret açığında, ülke ihracatının yüzde 0,3 artarak 211,2 milyar dolarla rekor kırması etkili oldu. Aynı dönemde, ithalat ise yüzde 0,2 azalarak 257,4 milyar dolara geriledi. 
Bu arada, mart ayına ait dış ticaret açığı verisi 49 milyar dolardan 47,2 milyar dolara revize edildi.
Analistler, ihracatın rekor seviyeye ulaşmasıyla azalan dış ticaret açığının ikinci çeyrekte büyümeye katkı sağlayacağına işaret ediyor.
 

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Son Güncelleme: 06.06.2018 20:14
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