Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Halep'te Savaşın Bittiğini Açıkladı

“MUHALİFLER AYRILMAYA BAŞLADI. ASKERİ OPERASYONLAR DURDU. SURİYE HÜKÜMETİ HALEP'İN DOĞUSUNDA YENİDEN KONTROL SAĞLADI”

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, HALEP’İN DOĞUSUNDA ATEŞKES SAĞLANMASININ TÜRKİYE İLE RUSYA’NIN ÇABASI OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Halep'in doğusunda savaşın sona erdiğini ve rejimin kentin kontrolünü yeniden sağladığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin Halep kentinde sivillere yönelik saldırılar nedeniyle acil toplandı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Churkin, "Muhalifler ayrılmaya başladı. Askeri operasyonlar durdu ve Halep'in doğusundaki savaş bitti. Suriye hükümeti Halep'in doğusunda yeniden kontrol sağladı." dedi.

Churkin, bir gazetecinin "Halep'te sivillerin evlerine dönebileceğini söylediniz ama videoları görmediniz mi? Dönecek evleri kalmadı" sorusuna, "Gördüm, korkunç bir durum." diye cevap verdi.

Muhaliflerin İdlib'e gideceğini belirten Churkin, "İdlib'i de bombalayacak mısınız?" sorusunu ise, "Lütfen daha nazik olun." şeklinde geçiştirdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ise Halep'te muhalifler ve rejim güçleri arasında varılan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halep'in doğusunda 50 bin sivil, bin 500'e yakın da muhalif savaşçının olduğunu ve bunun yüzde 30'nun El-Nusra savaşçıları olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen de Mistura şunları söyledi:

"Muhaliflerin hafif silahlarını almalarına izin verilip verilmeyeceği henüz net değil, bu tartışılan konulardan birisiydi. Muhalifler İdlib'e gidecek. Muhaliflerle gitmek isteyen sivillerin ayrılmasına da izin verilmesi konusunda ısrar ediyoruz."

"Muhaliflerin İdlib'e çekileceği söylendi, peki İdlib'in de rejimin bir sonraki hedefi olmasından endişe duyuyor musunuz?" sorusuna de Mistura "Evet, endişeliyim." yanıtı verdi.

De Mistura, rejim güçlerine ve Rusya'ya BM'nin Halep'e erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da Konsey'de yaptığı açıklamada, bugünün Halep için son beş yıl içindeki en karanlık gün olduğunu söyledi.

Halep'in artık ölümle anılacağını anlatan Rycroft, "Önümüzdeki günlerde yüzlerce ya da binlerce kişi öldürülecek ya da akıbetleri belirsiz bir şekilde kaybolacak." dedi.

Halep'te kadınların tecavüze uğramamak için intihar ettiği, insanların diri diri yakıldığı yönünde bilgiler geldiğini anlatan Rycroft, "Daha önce benzer katliamlar yaşandığında 'bir daha asla' demiştik ancak bugün aynıları tekrar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Halep'in düşmesinin Esed için bir zafer olmayacağını söyleyen Rycroft, Esed'in ciddi biçimde yıktığı ve böldüğü bir ülkeyi yönetemeyeceğini ifade etti.

"Halep'in düşmesiyle savaş sona ermeyecek." diye konuşan Rycroft, "Esed, özgürlükleri için ortaya çıkan insanların kalplerini ve zihinlerini asla kontrol edemeyecek. Esed, ülkesini yıkmasına yardım eden dış güçlere her zaman borçlu kalacak." dedi.

"RAHİBE TERESA" ATIŞMASI

Toplantıda söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, Halep'te yaşanan katliamları anlatarak bu suçlara destek veren Rusya ve İran'ı suçladı.

Halep'in tarihi katliamlar arasına eklenebileceğini kaydeden Power, "Halep, Ruanda, Srebrenitsa ve Halepçe gibi tarihi bilincimizde onlarca yıl geçse de bir leke olacak." dedi.

İşlenen savaş suçlarından dolayı Esed ve müttefiklerinin "hiç utanç duymamalarını" da eleştiren Power, "Gerçekten sizin hiç utanmanız yok mu?" diye sordu.

Bu konuşmaya tepki gösteren Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Churkin de, "Power'ın konuşmasını gerçekten ilginç buluyorum. Sanki kendisi Rahibe Teresa." ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, HALEP AÇIKLAMASI: TÜRKİYE İLE RUSYA’NIN ÇABASI

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, Halep’in doğusunda ateşkes sağlanmasına ABD’nin müdahil olmadığını, bunun Türkiye ile Rusya arasındaki çabaların bir sonucu olduğunu bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki silahlı muhalif gruplar ile Rusya destekli rejim güçleri arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin konuştu.

Bir soru üzerine Kirby, “Bu ABD’nin içinde yer almadığı, Türkiye ile Rusya’nın çabasıydı.” ifadesini kullandı.

Kirby, Türkiye ve Rusya’nın Halep’te ateşkes sağlanmasına ilişkin yaptığı görüşmelerden haberdar olmadıklarını belirterek, “İkili bir görüşmenin olduğuna dair bize herhangi bir haberin geldiğini bilmiyorum. Bizim için kim tarafından ve nasıl olduğu değil, bunun sonucu önemli.” diye konuştu.

KIRBY’YE “ABD SÜRECİN DIŞARISINDA MI TUTULDU?” SORUSU

Kirby şunları kaydetti:

“Eğer bu haberler doğruysa ve bir anlaşmaya varılması durumunda şiddet olayları azalır ve sivil halk Halep’ten çıkartılırsa bunu memnuniyetle karşılarız. Bu tür bütün çabaları memnuniyetle karşılarız.”

“ABD bu sürecin tamamen dışarısında mı tutuldu? Ve artık bu görüşmelerin dışında mı duracaksınız?” şeklinde bir soruya ise Kirby “Böyle bir durumu tamamen reddediyorum. Bu konuya ilişkin etkimizin sona erdiği, ABD’nin liderliğinin bittiği söz konusu değil.” cevabını verdi.

“KİMSENİN PROTOKOL UYGULAYACAK ZAMANI YOK...”

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’ın sık sık bir araya geldiğini ve telefonla görüştüğüne dikkat çekilerek, “Lavrov sizi bu süreçten haberdar edebilirdi.” şeklinde bir soru üzerine ise Kirby, “Halep’ten gelen fotoğrafları düşününce kimsenin protokol uygulayacak bir zamanı olmadığını anlarsın. Biz, birisinin telefonu alarak bizi aramasını önemsemiyoruz.” dedi.

Kirby ABD’nin Suriye’de siyasal çözüm arayışlarına devam edeceğini kaydetti.

“İNSANLARIN SOKAKTA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ”

Öte yandan Kirby, Halep’in tamamen rejimin kontrolü altına geçtiği yönündeki bilgileri doğrulayamacağını belirtti. Halep’ten çok sayıda “rahatsız edici” fotoğraflar geldiğine dikkat çeken Kirby, “İnsanların sokakta öldürüldüğünü görüyoruz.” dedi.

İran ve Rusya’ya çağrıda bulunan Kirby, rejim güçlerine desteğin son bulması gerektiğini söyledi.



