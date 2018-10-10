banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96519
ALTIN
231.953
DOLAR
6.0732
STERLİN
7.9834
EURO
6.9828
Sanal bet soruşturması tamamlandı
SANAL BET SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Ölü olarak bulundu
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Tutuklanan maganda sayısı 16 oldu
16 KİŞİ TUTUKLANDI
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
banner282
Flaş Haber
Ölü olarak bulundu
Kapat

Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden Çıkarılması İhtimali

Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden Çıkarılması İhtimali

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:37
Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden Çıkarılması İhtimali

KIRIM'I İŞGALİ NEDENİYLE 2014'TE OY HAKKI ELİNDEN ALINDIĞI İÇİN AKPM'YE HEYET GÖNDERMEYEN RUSYA'NIN AVRUPA KONSEYİ'NE GERİ DÖNÜŞ HAMLESİ OLARAK GÖRÜLEN KARAR TASARISI KOMİSYONA İADE EDİLDİ
 

BU GELİŞMEYLE, 2017'DEN BERİ AVRUPA KONSEYİ KATKI PAYINI ÖDEMEYEN RUSYA'NIN ÜYELİKTEN ÇIKARILMA SÜRECİ GÜNDEME GELEBİLECEK

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, Kırım'ı işgali nedeniyle 2014'te oy hakkı elinden alındığı için AKPM'ye heyet göndermeyen Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne geri dönüş hamlesi olarak görülen karar tasarısını komisyona iade etti.
Strazburg'da devam eden AKPM Genel Kurulunda, yetki ve oy verme hakkı bakımından parlamentodaki karar sürecinin güçlendirilmesi konulu rapor ve karar tasarısı ele alındı.
AKPM'nin işleyiş biçimi ve kurallarının güncellenmesi amaçlanan fakat daha çok Rusya'nın taleplerini içerdiği iddiasıyla Genel Kurul'da hararetli tartışmalara neden olan Belçikalı Parlamenter Petra De Sutter'in hazırladığı rapor ve karar tasarısı, oylamaya sunulmadan Kurumsal İşler ve Dokunulmazlıklar Komisyonu'na geri gönderildi.
79'a karşı 99 üyenin oyuyla komisyona geri gönderilen tasarıda yer alan, ulusal heyetlerin temsil yetkileri, yaptırımların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı veya Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçimleri dışında tutulması gibi düzenlemeler nedeniyle, Rusya'nın ocak ayında AKPM'ye geri döneceği beklentisi bulunuyordu.
Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgali nedeniyle AKPM'deki Rus heyetinin oy hakkı elinden alınmıştı. Rusya da bu yaptırıma tepki olarak, 2016'dan itibaren ulusal heyet göndermeme kararı almış ve yıllık 33 milyon avro olan Avrupa Konseyi bütçesine katkı payını ödemeyi reddetmişti.
2017'den beri bütçe katkı payını ödemeyen Rusya'nın, Avrupa Konseyi kuralları gereği, Konseyin yürütme organı olan Bakanlar Komitesi tarafından üyelikten çıkarılması ihtimali mevcut.
Tasarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında özellikle İngiliz ve Ukraynalı parlamenterler Rusya aleyhinde görüş bildirdi. İngiliz ve Ukraynalı parlamenterler, 47 ülkeden parlamenterlerin bir araya geldiği AKPM ve 800 milyondan fazla kişiye hitap eden Avrupa Konseyi'nin Rusya'nın şantajlarına boyun eğmemesi çağrısında bulundu.
Karar tasarısında, Rusya'nın dile getirdiği, Avrupa Konseyi organlarından atılma, oy hakkının elinden alınması veya yaptırım uygulanması gibi konular zorlaştırılıyordu. Özellikle Ukrayna ve İngiliz heyetlerinin aleyhte kulis faaliyetinde bulunması sonrası tasarının yeterli oyu alarak parlamentodan geçemeyeceğinin belli olduğu ve bu nedenle geri çekildiği belirtiliyor.

 

Son Güncelleme: 10.10.2018 10:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş'te 19 Kişiye İdam Cezası
Bangladeş'te 19 Kişiye İdam Cezası
Unicef, Nijerya'da 833 Çocuğu Rehabilite Etti
Unicef, Nijerya'da 833 Çocuğu Rehabilite Etti
İspanya'da Sel.. 5 Ölü
İspanya'da Sel.. 5 Ölü
Endonezya'daki Deprem Ve Tsunamide Ölü Sayısı 2 Bin 45'e Yükseldi
Endonezya'daki Deprem Ve Tsunamide Ölü Sayısı 2 Bin 45'e Yükseldi
AB'den Emisyon Düşürme Hazırlığı
AB'den Emisyon Düşürme Hazırlığı
Mısır'da Mursi'nin Oğlu Gözaltına Alındı
Mısır'da Mursi'nin Oğlu Gözaltına Alındı
Güney Kore'den Binlerce Kişiye Uçuş Engeli
Güney Kore'den Binlerce Kişiye Uçuş Engeli
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor
Kriz Yaşanan Ülkelerin Kurbanları “Kız Çocukları“
Kriz Yaşanan Ülkelerin Kurbanları “Kız Çocukları“
Yemenli Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor
Yemenli Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim