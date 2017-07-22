Rusya'nın ABD Seçimlerine Müdahale Ettiği İddiaları

RUS AVUKAT NATALİA VESELNİTSKAYA'NIN, RUS İSTİHBARAT SERVİSİNİN ASKERİ BİR BİRİMİNİN TEMSİLCİLİĞİNİ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr.'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında Hillary Clinton hakkında bilgi vermek istediği iddia edilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya'nın, Rus istihbarat servisinin (FSB) çalıştırdığı bir askeri birimi temsil ettiği ileri sürüldü.
Associated Press ajansının ele geçirdiği 2011-2012 yılına ait mahkeme dosyaları, Veselnitskaya'nın, mülkiyet haklarıyla ilgili bir anlaşmazlıkta FSB'nin yönettiği askeri birim "Military Unit 55002"i temsil ettiğini ortaya koydu.
Davanın, askeri birimin zapt ettiği bir binanın mülkiyetini yeniden kazanmak isteyen Federal Mülkiyet Ajansı lehine sonuçlandığı belirtildi.
Dava konusu 5 katlı binanın, Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde bulunduğu ve bugün Rus ordusuna hizmet veren, devlete ait elektronik şirketi Electronintorg'e ev sahipliği yaptığı kaydedildi.
Veselnitskaya konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Trump Jr.'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında Clinton hakkında sahip olduğu bilgiyi vermek istediği iddia edilen Rus avukat Veselnitskaya, söz konusu iddiaları reddetmiş ve Rus hükümetini temsil etmediğini açıklamıştı.