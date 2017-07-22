Rusya'nın ABD Seçimlerine Müdahale Ettiği İddiaları

Trump Jr.'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında Clinton hakkında sahip olduğu bilgiyi vermek istediği iddia edilen Rus avukat Veselnitskaya, söz konusu iddiaları reddetmiş ve Rus hükümetini temsil etmediğini açıklamıştı.

Dava konusu 5 katlı binanın, Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde bulunduğu ve bugün Rus ordusuna hizmet veren, devlete ait elektronik şirketi Electronintorg'e ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

Davanın, askeri birimin zapt ettiği bir binanın mülkiyetini yeniden kazanmak isteyen Federal Mülkiyet Ajansı lehine sonuçlandığı belirtildi.

Associated Press ajansının ele geçirdiği 2011-2012 yılına ait mahkeme dosyaları, Veselnitskaya'nın, mülkiyet haklarıyla ilgili bir anlaşmazlıkta FSB'nin yönettiği askeri birim "Military Unit 55002"i temsil ettiğini ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr.'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında Hillary Clinton hakkında bilgi vermek istediği iddia edilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya'nın, Rus istihbarat servisinin (FSB) çalıştırdığı bir askeri birimi temsil ettiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr.'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında Hillary Clinton hakkında bilgi vermek istediği iddia edilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya'nın, Rus istihbarat servisinin (FSB) çalıştırdığı bir askeri birimi temsil ettiği ileri sürüldü.