Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2017 Cumartesi 06:35

Rusya'nın ABD Seçimlerine Müdahale Ettiği İddiaları

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr.'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında Hillary Clinton hakkında bilgi vermek istediği iddia edilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya'nın, Rus istihbarat servisinin (FSB) çalıştırdığı bir askeri birimi temsil ettiği ileri sürüldü.

Rusya'nın ABD Seçimlerine Müdahale Ettiği İddiaları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

RUS AVUKAT NATALİA VESELNİTSKAYA'NIN, RUS İSTİHBARAT SERVİSİNİN ASKERİ BİR BİRİMİNİN TEMSİLCİLİĞİNİ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr.'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında Hillary Clinton hakkında bilgi vermek istediği iddia edilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya'nın, Rus istihbarat servisinin (FSB) çalıştırdığı bir askeri birimi temsil ettiği ileri sürüldü.

Associated Press ajansının ele geçirdiği 2011-2012 yılına ait mahkeme dosyaları, Veselnitskaya'nın, mülkiyet haklarıyla ilgili bir anlaşmazlıkta FSB'nin yönettiği askeri birim "Military Unit 55002"i temsil ettiğini ortaya koydu.

Davanın, askeri birimin zapt ettiği bir binanın mülkiyetini yeniden kazanmak isteyen Federal Mülkiyet Ajansı lehine sonuçlandığı belirtildi.

Dava konusu 5 katlı binanın, Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde bulunduğu ve bugün Rus ordusuna hizmet veren, devlete ait elektronik şirketi Electronintorg'e ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

Veselnitskaya konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Trump Jr.'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında Clinton hakkında sahip olduğu bilgiyi vermek istediği iddia edilen Rus avukat Veselnitskaya, söz konusu iddiaları reddetmiş ve Rus hükümetini temsil etmediğini açıklamıştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Saray Sözcüsü Sean'ın İstifası Beyaz Saray Sözcüsü Sean'ın İstifası
Mısır Ordusunun, Sina'da "terör Gruplarına" Yönelik Düzenlediği Operasyonlarda 30 Militan Öldürüldü Mısır Ordusunun, Sina'da "terör Gruplarına"...
Filistin Halkından Ucm'ye Şikayet Dosyası Filistin Halkından Ucm'ye Şikayet Dosyası
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın İstifa Etmesi Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın İstifa Etmesi
Batı Şeria'da Bıçaklı Saldırı… 3 Yahudi Yerleşimci Öldü Batı Şeria'da Bıçaklı Saldırı… 3 Yahudi Yerleşimci...
Filistin Yönetimi İsrail'le İlişkileri Askıya Aldı Filistin Yönetimi İsrail'le İlişkileri Askıya...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Beyaz Saray Sözcüsü Sean'ın İstifası
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın istifasını kabul ettiği ve onu yerine...

Haberi Oku