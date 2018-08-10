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“Rusya, Kosova'yı Tanımamak Konusunda Kararlı“

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MARİYA ZAHAROVA: "KARARLI BİR DIŞ POLİTİKA YÜRÜTEN RUSYA, KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI TANIMAMAK KONUSUNDA DA KARARLI"

“Rusya, Kosova'yı Tanımamak Konusunda Kararlı“

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MARİYA ZAHAROVA: "KARARLI BİR DIŞ POLİTİKA YÜRÜTEN RUSYA, KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI TANIMAMAK KONUSUNDA DA KARARLI"

10 Ağustos 2018 Cuma 14:47
“Rusya, Kosova'yı Tanımamak Konusunda Kararlı“


RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MARİYA ZAHAROVA: "KARARLI BİR DIŞ POLİTİKA YÜRÜTEN RUSYA, KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI TANIMAMAK KONUSUNDA DA KARARLI"

Belgrad, 10 Ağustos 18 : Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini, Rusya'nın, Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımamak konusunda kararlı olduğunu ifade etti.
Zaharova, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic ile görüştü.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Zaharova, Rusya'nın dış politikasının bazıları tarafından beğenildiğini, bazılarını ise rahatsız ettiğini dile getirdi.
Rusya'nın, Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini ve Sırp halkının menfaatleri doğrultusunda alınan kararlara saygı duyduğunu ifade eden Zaharova, "Kararlı bir dış politika yürüten Rusya, Kosova'nın bağımsızlığını tanımamak konusunda da kararlı." dedi.
Uluslararası anlaşmaların değersizleşip "kağıt parçası" haline geldiğini savunan Zaharova, Kosova'nın, Sırbistan'ın sorunundan ziyade uluslararası bir mesele olduğunu söyledi.
Dacic de Sırbistan ve Sırp halkına desteklerinden ötürü Rusya'ya teşekkür ederek, ülkesinin stratejik ortağı Rusya ile ilişkilerini daha da ilerletmek istediğini ifade etti.
Sırbistan'ın herhangi bir sorunu olduğunda yardım isteyebileceği ilk ülkenin Rusya olduğuna işaret eden Dacic, "Rusya, Sırbistan'ın makul gördüğü her şeyi kabul ediyor ve Sırbistan, Moskova'nın arkasından iş çevirmiyor." dedi.
Dacic, Kosova'nın bağımsızlığının tanınmaması için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 10.08.2018 17:49
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