Rusya kış saati uygulamasına rest çekti

Dünya genelinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke gün ışığından daha fazla yararlanmak için kış saati uygulamasına geçerken, Rusya'da Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in talimatı doğrultusunda saatler geri alınmadı.Rus yetkililerin, saat değişiminin gerçekleştiği dönemlerde intihar vakalarının arttığı gerekçesiyle böyle bir karar aldığı belirtildi.

Gün ışığından daha fazla yararlanma görüşünün iddia edildiği boyutta fayda getirmediğini savunan Rusya Devlet Başkanı Medvedev, geçtiğimiz aylarda, bu yıldan itibaren kış saati uygulamasından çıkılmasını öngören kararı imzalamıştı. Başkent Moskova'dan bildiren BBC muhabiri Daniel Sandford, Medvedev'in söz konusu kararı alırken, Rusların saat değişimi sebebiyle yaşadıkları strese engel olmak amacıyla hareket ettiğini bildirdi.

SAATLER KARIŞTI! Ancak saatlerin geri alınmaması, dün çalışan Rus vatandaşlarının başına patladı. Cep telefonları ve bilgisayarların otomatik olarak kış saatine geçmesi yüzünden dün çalışan çok sayıda Rus vatandaşı sabah işe geç kalırken, gece çalışan birçok kişi de bir saat fazla mesai yaptı. BBC muhabiri Sandford, ülkede yaz saati uygulamasından çıkılmaması sebebiyle uluslararası bağlantıları bulunan iş kollarında ise daha büyük sıkıntılar yaşanabileceğine dikkat çekti.

Sandfrod özellikle hava ve demir yolları şirketlerini zorluklarla dolu bir dönemin beklediğini belirtti. Ayrıca Moskova'nın dünden itibaren kış saati uygulamasını sona erdirmesi yüzünden Türkiye ve Rusya arasındaki saat farkı, uygulamanın devam edeceği gelecek yıl Mart ayına kadar 2 saate çıkmış oldu. Rusya'da Şubat ayında yapılan bir anket, halkın yaklaşık yüzde 60'ının kış saati uygulamasına son verilmesini desteklediğini ortaya koymuştu.

TASARRUF AMAÇLI UYGULAMANIN MAZİSİ Güneş ışınlarından daha fazla faydalanmak amacıyla ortaya çıkan yaz saati uygulaması ilk kez 1895 yılında Yeni Zelandalı bilim adamı Vernon Hudson tarafından gündeme getirildi. Güneş ışınlarından ve ısısından faydalanarak, ısınma ve faydalanma maliyetlerini azaltmayı amaçlayan uygulama 1916'da Almanya ve müttefikleri tarafından ilk kez resmen uygulandı. Yaz saatine geçiş 1920’lerde Avrupa ülkelerinin çoğu tarafından benimsendi.

Türkiye'de yaz saati uygulaması 1 Temmuz 1940 tarihinde, bakanlar kurulu kararıyla başladı. Bu sene kış saatine geçmeyen Rusya’da ilk yaz saati uygulaması ise 1918 yılında yapıldı.