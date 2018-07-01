Rusya, İspanya'yı eledi ve çeyrek finale yükseldi

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Rusya, penaltılar sonucunda İspanya'yı 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İspanya ise turnuvaya veda etti. Rusya'nın çeyrek finaldeki rakibi, Hırvatistan - Danimarka karşılaşmasının galibi olacak.

Rusya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi... Rusya'nın çeyrek finaldeki rakibi, Hırvatistan - Danimarka karşılaşmasının galibi olacak.



12'nci dakikada İspanya'nın kazandığı serbest vuruşu kullanan Silva'nın içeri kestiği ortada Ignasevich'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.



40'ıncı dakikada sağ taraftan Samedov'un kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Dzyuba kafa vuruşunu yaptı, top Pique'nin eline çarptı ve hakem Kuipers penaltı noktasını gösterdi.



41'inci dakikada Dzyuba'nın kullandığı penaltı vuruşu golle sonuçlandı ve skora denge geldi: 1-1.



Normal süre sonunda iki taraf birbirine üstünlük sağlayamadığı için 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez bir karşılaşma uzatmaya gitti.



97'nci dakikada Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşandı. Rusya'da Erokhin, Kuzyaev'in yerine oyuna dahil olurken, bu değişiklikle birlikte Dünya Kupası tarihinde ilk kez uzatma devresinde ekstra

değişiklik hakkı kullanılmış oldu.



Eşitlik, uzatma dakikalarında da bozulmadı ve karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi.



İspanya'nın ilk penaltı atışında topun başına gelen Iniesta, kaleci ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-1.



Rusya'nın ilk penaltı atışında topun başına geçen Smolov, ağları sarstı: 2-2.



İspanya'nın ikinci penaltı atışında topun başına Pique geçti. Pique'nin vuruşu ağlara gitti: 3-2.



Rusya'nın ikinci penaltı atışında topun başına Ignasevich geçti. Ignasevich topu filelerle buluşturdu: 3-3.



İspanya'nın üçüncü penaltı atışında topun başına gelen Koke'nin vuruşunda kaleci Akinfeev meşin yuvarlağı çeldi ve gole izin vermedi.



Rusya'nın üçüncü penaltı atışında topun başına geçen Golovin, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi ve Rusya'yı öne geçirdi: 3-4.



İspanya'nın dördüncü penaltısında Ramos, topu ağlarla buluşturdu: 4-4.



Rusya'nın dördüncü penaltı atışında Cheryshev'in vuruşu ağlara gitti: 4-5.



İspanya'nın beşinci penaltısında topun başına geçen Aspas, penaltıyı kaçırdı ve karşılaşmayı Rusya, penaltılar sonucunda 5-4 kazandı.