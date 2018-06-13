banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93907
ALTIN
193.565
DOLAR
4.6424
STERLİN
6.2041
EURO
5.4656
Lokmacı'da uyuşturucu operasyonu
LOKMACI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Tecavüzcü tutuklu yargılanacak
TECAVÜZCÜ TUTUKLU YARGILANACAK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Girne-Lefkoşa anayolunda kaza
GİRNE-LEFKOŞA ANAYOLUNDA KAZA
banner282

Rusya İle Suudi Arabistan 25 Yıl Sonra Karşılaşıyor...

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan, yarın yapacakları A Grubu maçıyla 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.Tarihlerinde sadece bir kez özel maçta karşılaşan iki ekibin tek randevusu 1993'te oldu. 6 Kasım'da Suudi Arabistan'ın El-Huber şehrinde yapılan özel karşılaşma ev sahibi takımın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İki ekip, ilk randevularının ardından bir daha karşılaşmadı.Başkent Moskova'daki Luzhniki Arena'da oynanacak...

Rusya İle Suudi Arabistan 25 Yıl Sonra Karşılaşıyor...

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan, yarın yapacakları A Grubu maçıyla 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.Tarihlerinde sadece bir kez özel maçta karşılaşan iki ekibin tek randevusu 1993'te oldu. 6 Kasım'da Suudi Arabistan'ın El-Huber şehrinde yapılan özel karşılaşma ev sahibi takımın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İki ekip, ilk randevularının ardından bir daha karşılaşmadı.Başkent Moskova'daki Luzhniki Arena'da oynanacak...

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:18
Rusya İle Suudi Arabistan 25 Yıl Sonra Karşılaşıyor...


2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan, yarın yapacakları A Grubu maçıyla 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.
Tarihlerinde sadece bir kez özel maçta karşılaşan iki ekibin tek randevusu 1993'te oldu. 6 Kasım'da Suudi Arabistan'ın El-Huber şehrinde yapılan özel karşılaşma ev sahibi takımın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İki ekip, ilk randevularının ardından bir daha karşılaşmadı.
Başkent Moskova'daki Luzhniki Arena'da oynanacak karşılaşma 18.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Juan Pablo Bellati ve Hernan Maidana yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Brezilyalı Sandro Ricci üstlenecek.
Rusya ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı A Grubu'nun diğer maçında ise 15 Haziran Cuma günü Saint Petersburg Stadı'nda Mısır ile Uruguay karşı karşıya gelecek.

banner277
FIFA SIRALAMASI
Suudi Arabistan ise dünya sıralamasında, 67. basamakta yer alıyor.
Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya dünya sıralamasında 70. sırada bulunuyor.
RUSYA'NIN 11. ŞAMPİYONASI
Rusya, ev sahipliği yaptığı şampiyona ile 11. kez bu büyük organizasyonda yer alıyor.
Asya Elemelerini Japonya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Rusya vizesini alan Suudi Arabistan ise tarihinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek
 

banner288
Son Güncelleme: 13.06.2018 14:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Kupası Yarın Başlıyor...
Dünya Kupası Yarın Başlıyor...
Yeni Kaplumbağa Türü Keşfedildi!
Yeni Kaplumbağa Türü Keşfedildi!
Atmosferde 4,6 Milyar Yıllık Güneş Sistemi Yapı Taşı Parçacıkları Bulundu!
Atmosferde 4,6 Milyar Yıllık Güneş Sistemi Yapı Taşı Parçacıkları Bulundu!
ABD'de Yangın!
ABD'de Yangın!
Sera Gazı Salınımında AB'de Almanya Başı Çekiyor...
Sera Gazı Salınımında AB'de Almanya Başı Çekiyor...
Kuzey Kore ve ABD “Adım Adım ve Eş Zamanlı“ Eylemlerde Hemfikir!
Kuzey Kore ve ABD “Adım Adım ve Eş Zamanlı“ Eylemlerde Hemfikir!
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi Yaraladı!
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi Yaraladı!
Göçmen Krizi AB'nin Temellerini Sarsıyor...
Göçmen Krizi AB'nin Temellerini Sarsıyor...
Avustralya’da Devlet Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklardan Özür Dileyecek!
Avustralya’da Devlet Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklardan Özür Dileyecek!
Arakanlılar Şimdi de Muson Kabusuyla Karşı Karşıya!
Arakanlılar Şimdi de Muson Kabusuyla Karşı Karşıya!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim