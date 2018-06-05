Rusya ile Kuzey Kore arasında bir zirve gerçekleşebilir...

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran’da Singapur’da bir araya geleceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, bir ara söz konusu zirveyi iptal ettiğini açıklasa da, hemen ardından bu görüşmenini gerçekleşeceğini bildirmişti. Kim Jong-un ile planan görüşmenin 12 Haziran tarihinde Singapur’da gerçekleştirileceğini yineleyen Trump, Kuzey Kore liderinin sağ kolu olarak görülen Kim Yong-chol ile Oval Ofis’te bir araya gelmişti. Kim Yong-chol’un Washington ziyareti, kendisiyle görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “İki ülke arasındaki ilişkiler konusunda çok önemli bir zamandayız ve bu fırsatı kaçırmak üzücü olur” açıklamasının hemen ertesinde gerçekleşmişti.