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Rusya ile Kuzey Kore arasında bir zirve gerçekleşebilir...

Rusya ile Kuzey Kore arasında bu sene içerisinde bir zirve gerçekleşebileceği iddia edildi.

Rusya ile Kuzey Kore arasında bir zirve gerçekleşebilir...

Rusya ile Kuzey Kore arasında bu sene içerisinde bir zirve gerçekleşebileceği iddia edildi.

05 Haziran 2018 Salı 00:11
Rusya ile Kuzey Kore arasında bir zirve gerçekleşebilir...

Rusya ile Kuzey Kore arasında bir zirve gerçekleşebilir

Rusya ile Kuzey Kore arasında bu sene içerisinde bir zirve gerçekleşebileceği iddia edildi.

Kuzey Kore  basını, Moskova  ve Pyongyang  arasında düzenlenecek üst düzey bir zirve için anlaşma sağlandığını iddia etti. Basına yansıyan haberde, Kuzey Kore lideri Kim-Jongun’un ve Rusya  Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un zirvenin gerçekleşmesi konusunda anlaştığı öne sürüldü. Rus basını ise, iki ülke arasında düzenlenmesi planlanan zirvenin Eylül ayında yapılacak Doğu Ekonomik Forumu (Eastern Economic Forum) öncesi gerçekleşebileceğini bildirdi. Rusya basınının kaynağını gizleyerek verdiği haberde, zirvenin yeri ve zamanı konusunda net bir tarih söylemek için çok erken olduğu ifade edildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran’da Singapur’da bir araya geleceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, bir ara söz konusu zirveyi iptal ettiğini açıklasa da, hemen ardından bu görüşmenini gerçekleşeceğini bildirmişti. Kim Jong-un ile planan görüşmenin 12 Haziran tarihinde Singapur’da gerçekleştirileceğini yineleyen Trump, Kuzey Kore liderinin sağ kolu olarak görülen Kim Yong-chol ile Oval Ofis’te bir araya gelmişti. Kim Yong-chol’un Washington ziyareti, kendisiyle görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “İki ülke arasındaki ilişkiler konusunda çok önemli bir zamandayız ve bu fırsatı kaçırmak üzücü olur” açıklamasının hemen ertesinde gerçekleşmişti.
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