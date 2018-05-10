Rusya İle İran Nükleer Anlaşmada Koordinasyonu Sürdürecek...

Rusya Dışişleri Bakanlığından, İran ile nükleer anlaşma konusunda yakın koordinasyonun sürdürüleceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov'un, İran’ın başkenti Tahran'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ile istişarelerde bulunduğu belirtildi.

İstişarelerde ABD'nin çekilme kararı aldığı İran nükleer anlaşmasının uygulanmasına yönelik konuların görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, "Rusya tarafından anlaşmanın korunmasına bağlılık vurgulandı. İkili iş birliğinin çıkarları doğrultusunda Rusya ve İran, bu konuda (İran nükleer anlaşması) yakın koordinasyonu sürdürmek için anlaştı." ifadelerine yer verildi.