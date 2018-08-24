Rusya ile İdlib pazarlığı

Ankara ile Moskova arasında, Türkiye sınırındaki İdlib konusunda pazarlık tüm hızıyla sürüyor. İki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanları, son 10 gün içinde dört kritik görüşme yaptı.

Moskova’da yapılan Türkiye ve Rusya Savunma Bakanları arasındaki son görüşmede Rusya’dan Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyinin ‘normalleştirilmesi’ konusunda bir plan önerildi. Ancak planın ayrıntıları basına açıklanmadı. Rusya ile Türkiye arasında son 10 günde gerçekleşen kritik görüşme trafiği şöyle işledi;

– 14 Ağustos’ta Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

– 17 Ağustos’ta Moskova’da Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Şoygu ile bir araya geldi. Görüşmeye MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

– 24 Ağustos Moskova – Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile bir araya geldi.

– 24 Ağustos Moskova- Savunma Bakanı Akar ile mevkidaşı Şoygu yeniden görüştü.

Rus tarafının Suriye’nin kuzeyinin “normalleştirilmesi” konusundaki planı, Savunma Bakanı Akar’a sunduğu açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, MİT Müsteşarı Fidan’ın da katıldığı bugünkü Akar-Şoygu görüşmesinde, Suriye konusunda “kapsamlı görüş alışverişi” yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Şoygu, Akar ve Fidan, geçen hafta Moskova’da başlattıkları kapsamlı diyaloğu devam ettirdi.

Rus tarafı, Türk meslektaşlarına Suriye’nin kuzeybatısındaki durumun normalleşmesiyle ilgili teklifler sundu” dendi. Bakanlık, tarafların bölgesel güvenlikle ilgili güncel konuları ve askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusunu masaya yatırdığını da kaydetti. Ancak Rusya’nın tekliflerinin ayrıntıları açıklanmadı.